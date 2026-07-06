Gasp ha scelto il nuovo centravanti: pronti 25 milioni per Tresoldi

Sulla lavagna tattica di Gian Piero Gasperini c’è un nome che sta guadagnando spazio giorno dopo giorno: Nicolò Tresoldi. Il centravanti italo-tedesco del Bruges è diventato uno dei profili più caldi per completare il nuovo attacco della Roma e occupare un ruolo preciso: quello di vice-Malen.

Non una semplice alternativa inserita in lista, ma un nome seguito con attenzione negli ultimi mesi, lontano dai riflettori. Gasperini lo apprezza molto e lo considera un attaccante moderno, adatto al calcio che vuole proporre nella sua seconda stagione romanista. Rapidità, capacità di dialogare nello stretto con i compagni e fiuto del gol sono le caratteristiche che hanno convinto il tecnico.

Prima di affondare, però, servirà liberare spazio. Il nodo principale resta Artem Dovbyk, sempre più vicino al Genoa e ormai fuori dai piani tattici di Gasperini. L’ucraino rappresenta oggi un esubero di lusso: un giocatore importante, con un ingaggio pesante, ma non più centrale nel progetto tecnico. La sua uscita è il passaggio necessario per aprire davvero la strada a Tresoldi.

La Roma vorrebbe impostare l’operazione con il Bruges attraverso un prestito con diritto di riscatto, una formula simile a quella che potrebbe accompagnare Dovbyk verso il Genoa. Il club belga valuta Tresoldi tra i 25 e i 30 milioni di euro, mentre i giallorossi sarebbero disposti a spingersi fino a circa 25 milioni per provare a chiudere. Il giocatore ha già dato apertura al trasferimento. L’idea di arrivare in Serie A e lavorare con Gasperini lo intriga, soprattutto perché alla Roma avrebbe la possibilità di compiere il grande salto dopo un percorso di crescita costante.

Tresoldi si è messo in mostra prima nella Serie B tedesca con l’Hannover, poi ha proseguito la sua ascesa al Bruges. Il suo rendimento complessivo racconta un profilo in crescita: 23 gol in 58 partite, con anche esperienza in Champions League. Nella massima competizione europea ha giocato 10 gare e segnato 3 reti, affrontando club come Bayern Monaco, Barcellona, Arsenal e Atletico Madrid. Proprio il Bayern Monaco è tra le squadre che hanno messo gli occhi su di lui, segnale di quanto il suo profilo sia ormai seguito anche a livelli molto alti. La Roma, però, si è mossa con decisione e considera Tresoldi uno dei migliori giovani centravanti del panorama europeo.

Il suo nome è stato messo davanti ad altri profili valutati per il ruolo di alternativa a Malen. Andrea Pinamonti del Sassuolo, in scadenza nel 2027, rappresenta una soluzione più pronta e affidabile sul piano del rendimento, mentre Matthis Abline del Nantes resta un altro nome seguito. Ma Tresoldi oggi convince di più per età, margini di crescita e compatibilità con il gioco di Gasperini.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, Il Romanista, Il Tempo, Corriere della Sera