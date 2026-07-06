“ON AIR!” – Corsi: “La Roma sta per comprare Greenwood, Gasp vuole i campioni”, Pes: “Sono i giorni giusti affinché accada qualcosa”, Pruzzo: “Per come sono fatto io, l’avrei già mollato”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Mi fanno tenerezza i giornali che scrivono tutti i giorni dei rinnovi di Dybala e Celik, ma mi viene di pensare che ci siano dei fattori che non abbiamo considerato a giustificazione di questo stallo. E mi viene da pensare che l’idea di prendere Greenwood derivava dal fatto di essere sicuri che Soulè sarebbe uscito. Ma se rinnovi a Dybala, non vendi Soulè e prendi Greenwood poi hai tre attaccanti a destra e zero a sinistra. Sicuri che questo non stia facendo venire qualche dubbio a Trigoria? Non credo che Gasp e D’Amico non sappiano che ogni giorno che passa allontana Greenwood dalla Roma. A oggi dopo un anno chi stanno cercando di più sul mercato, Rios o El Aynaoui? Non mi pare che ci sia la fila per Rios…bisogna dirlo, sennò non c’è memoria storica ed è buono tutto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La data del 13 luglio nella mia testa è dirimente. Io sono abbastanza fiducioso che i tre che devono rinnovare avranno rinnovato, mentre su Greenwood vediamo…comunque, nonostante sia passato un altro weekend, non mi sembra ci sia questa enorme concorrenza per l’inglese o che la Roma sia stata scavalcata. Se la Roma dovesse prendere Greenwood e rinnovare i tre giocatori prima del 13 luglio, chissà se saremo ancora disperati oppure se saremo contenti… Ci facciamo prendere dalla fregola di chiudere le operazioni, io non ricordo che la Roma al sei luglio abbia mai fatto grandi operazioni di mercato. Io preferisco aspettare qualche giorno in più e prendere Greenwood che spendere 75 milioni per prendere Ramos…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Il mercato in entrata langue, quello in uscita non lo hai praticamente fatto. Mi sembra evidente che siamo in ritardo di un paio di settimane sulla tabella di marcia… Greenwood? Ci sta che vuoi trattare ai tuoi tempi e alle tue condizioni. Se hai blindato l’accordo col giocatore, hai più potere sul trattare sul prezzo. Il problema è che il mio sentore, il presidente della Roma arriva a folate, fa cinque annunci, e poi riscompare. E questo ritarda alcune operazioni. Questa fisarmonica di tempi è un danno che ti fai da solo, e che l’allenatore ha fatto emergere già lo scorso inverno…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Io so che la Roma sta per acquistare Greenwood, me lo dicono persone molto importanti dell’entourage di Gasperini, poi non so se sia vero o meno. Io sto facendo quello che sta facendo Gasp con Friedkin, e cioè lo stalker…lui tutti i giorni lo chiama per chiedergli quando arriva. Il mister è impaziente, vuole i campioni, vuole cominciare a correre subito, dal 13 luglio, con giocatori nuovi…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Il mercato dura troppo. Col mercato aperto fino a settembre se devo aspettare il 10 agosto per prendere un giocatore, io preferisco aspettare qualche settimana in più e prendere uno adatto piuttosto che prendere un giocatore due settimane prima ma che non è l’optimum. Il mercato dovrebbe iniziare il primo giugno e finire il 31 luglio, così da agosto la stagione senza situazioni ambigue che si vengono a creare ogni anno…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Se succederà qualcosa questa settimana? Io penso che ci saranno i rinnovi di Dybala e Celik. Tolti quelli, se la Roma ha davvero intenzione di prendere Greenwood, come noi pensiamo, credo che questi siano i giorni giusti affinché succeda qualcosa. E’ un’operazione che ha dei contorni importanti e dispendiosi. La Roma mi sembra più avanti di Atletico e Fenerbahce, ma non ha ancora mosso passi ufficiali. Greenwood è il primo colpo che la Roma vuole fare, poi ci sono Tresoldi e Garnacho che sono nomi da seconda parte del mercato. Garnacho potrebbe partire con una formula vantaggiosa più in là, per Tresoldi serve l’uscita di Dovbyk ma non in prestito. Difficilmente si fanno tanti colpi di mercato prima della metà di luglio, di solito arrivano nelle prime due settimane di ritiro…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “La trattativa per Greenwood è assai complicata, sarebbe il giocatore più costoso della storia della Roma. Oltre al Fenerbahce e l’Atletico, ci sono le sirene arabe. C’è concorrenza che complica la cosa. Oggi leggo che Gasperini lo ha chiamato e lui gli ha risposto in italiano…per carità, magari arriverà, ma io così tranquillo non sto. Guardate Palestra con l’Inter: è fatta, è fatta, è fatta, poi arriva il Chelsea e se lo porta via. Greenwood è un grande giocatore e spero che i Friedkin dicano sì: se penso a un tridente Dybala, Malen e Greenwood, allo stadio manco mi siedo, rimango in piedi così non faccio fatica ad alzarmi in piedi quando fanno gol…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Leao alla Roma? Certo che se avessi Leao a sinistra e Greenwood a destra, poi in fase di non possesso chi difende, io? Ho la conferma sui nomi che stanno circolando, di Pulisic, Greenwood, Moreira…basta unire i puntini per capire che l’obiettivo di Gasperini sono gli attaccanti. Lui prima vuole gli attaccanti, poi per il resto c’è tempo. E io unendo i puntini ho capito che la Roma del prossimo anno sarà forte…”

Chiara Ciotti (Radio Romanista): “Io Leao alla Roma non lo vorrei mai, preferirei prendere un giovane sconosciuto preso da una squadra qualsiasi del Sudamerica nel profondo Uruguay…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Greenwood? Stare al gioco va bene, ma devi avere un piano B e un piano C. Greenwood è un buon giocatore ma con un passato un po’ travagliato, perché quando uno parte dal top e poi passa per il Getafe, per il Marsiglia, con tutto il rispetto…Mi sembra strano che la Roma col Marsiglia abbia un canale preferenziale, ma manco tanto perchè 25 milioni li ha dati a gennaio per Vaz, un giocatore che deve capire il suo futuro a Roma. Con 50 milioni siamo a 75…ma con 75 milioni chi potevi prendere? La domanda rimane in sospeso… Greenwood è un ottimo giocatore, un po’ particolare, però non partecipare fino al fondo a questa sorta di asta. Io col carattere che ho, l’avrei già lasciato perdere e sarei andato su altri profili…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Troppo tempo, troppe settimane su Greenwood. Il padre di questo ragazzo, che è anche l’agente del calciatore, è un furbone…Ma se non dovesse arrivare Greenwood, come la prenderebbe Gasperini? Il Marsiglia vuole 55 milioni di euro, e se tu gli offri 40…”

Redazione Giallorossi.net