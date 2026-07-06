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Calciomercato Roma: per la sinistra spunta Adingra del Sunderland

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La Roma continua a lavorare sul grande obiettivo Mason Greenwood, ma il club giallorosso tiene aperte anche piste alternative per rinforzare il reparto offensivo. Tra i profili monitorati c’è anche Simon Adingra, esterno ivoriano classe 2002.

Secondo quanto riportato da Footmercato, la Roma avrebbe messo gli occhi sul giocatore, che lo scorso anno ha giocato in prestito al Monaco ma di proprietà del Sunderland. Un nome giovane, rapido e offensivo, che rientra nel gruppo di profili valutati da Trigoria per aggiungere qualità e profondità sulle corsie.

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La concorrenza, però, non manca. Oltre alla Roma, su Adingra ci sarebbero anche lo stesso Monaco, intenzionato a confermarlo nuovamente in prestito, il Lipsia, il West Ham, l’Ipswich e l’Hull City. Il giocatore è stato convocato dalla Costa d’Avorio per il Mondiale, trovando però poco spazio nella competizione. La vetrina internazionale non ha quindi cambiato in modo netto il suo status, ma il profilo resta seguito da diversi club europei.

Fonte: Footmercato

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