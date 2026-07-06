“Solo la Roma”, via alla campagna abbonamenti 2026/2027 – COMUNICATO

“Solo la Roma”. Tre parole per raccontare un’identità, un’appartenenza e una passione che accompagneranno i tifosi giallorossi verso una stagione speciale: quella che porterà il club al centenario.

La Roma ha presentato sul proprio sito ufficiale la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2026-27, scegliendo un claim fortemente evocativo e profondamente legato alla storia del romanismo. “Solo la Roma” non sarà infatti soltanto lo slogan della nuova campagna, ma un messaggio pensato per richiamare l’essenza del tifo giallorosso.

Il riferimento è anche a una delle scenografie più iconiche della storia del derby, quella del 27 novembre 1994, rimasta nella memoria collettiva dei romanisti. Un richiamo alla tradizione, ma anche un ponte verso il futuro: la nuova stagione sarà infatti quella che accompagnerà la Roma al traguardo dei cento anni di storia.

Nel comunicato pubblicato dal club si legge: “C’è una passione che cresce, unisce e travolge. Entrare allo Stadio Olimpico, cantare per 90 minuti e vivere ogni singola emozione con i nostri colori sulla pelle: tutto nasce da lì. Perché quando la squadra scende in campo, tutto il resto passa in secondo piano. Rimane solo ciò che conta davvero: ‘Solo la Roma’”.

La società invita i tifosi a vivere una stagione unica allo Stadio Olimpico, sostenendo la squadra e partecipando alla costruzione di un nuovo capitolo della storia giallorossa nell’anno che porterà al centenario. La vendita degli abbonamenti inizierà mercoledì 8 luglio alle ore 10:00. Sul sito del club giallorosso tutte le info.

Redazione Giallorossi.net