Moreira è il vero obiettivo per la fascia: Gasp pronto a cambiare i piani sul mercato pur di averlo

Se Greenwood è il grande nome per l’attacco, Diego Moreira è il profilo che può cambiare il volto delle corsie. Il belga dello Strasburgo resta l’obiettivo numero uno per la fascia sinistra e viene considerato da Gasperini e D’Amico un giocatore di sicuro affidamento, fisico e tecnica insieme.
Non si tratta di un interesse nato oggi. La coppia giallorossa lo voleva già ai tempi dell’Atalanta e continua a ritenerlo uno dei profili più adatti per completare la nuova Roma. Con Moreira da una parte e Wesley dall’altra, l’idea è costruire una coppia di esterni di centrocampo forte nel presente e futuribile per diverse stagioni. Lo Strasburgo ha fissato il prezzo a circa 40 milioni già tre settimane fa. Una valutazione alta, che la Roma proverà a limare anche facendo leva sulla volontà del giocatore di giocare la Champions League. La trattativa, però, non sarà semplice: il club francese non ha intenzione di concedere sconti importanti.
Moreira piace perché garantirebbe caratteristiche molto precise: forza nell’uno contro uno, capacità di giocare a tutta fascia, spinta, qualità tecnica e possibilità di dialogare con l’esterno alto di sinistra. In pratica, non un semplice laterale, ma un pezzo strutturale del sistema di Gasperini. Proprio per questo il tecnico sarebbe disposto a una scelta diversa sul mercato offensivo: accettare anche un esterno alto sinistro in prestito, purché la Roma investa davvero sul laterale dello Strasburgo. Una priorità che racconta quanto il belga sia considerato centrale nella costruzione della squadra.
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Il dossier Moreira resterà vivo anche dopo i primi giorni di ritiro. Prima la Roma proverà a sbloccare Greenwood e a sistemare alcune uscite, poi tornerà con forza sulla fascia. Ma la direzione è chiara: Gasperini vuole qualità e gamba sulle corsie, e Moreira è il nome che più lo convince.
Fonti: La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero
Prezzo insensato e giocatore fuori ruolo. È un esterno più attaccante che centrocampista. Dato che come centrale di sinistra abbiamo Hermoso (che ha fatto un ottimo campionato ma ha limiti evidenti) li servirebbe un quinto più solido.
5 panchine su 5 ai mondiali,
una sola presenza e come centrocampista per i supplementari con il Senegal.
A me non dispiace, crossa anche bene
ma 40ML sono ridicoli.
Può costare il doppio di Wesley o Kone?
E dai.
Condivido parzialmente,Moreira ha giocato molto da quinto con il club, nonostante con il Belgio giochi più avanzato.
Le caratteristiche di Moreira sono molto simili a quelle di Wesley e abbiamo visto che dopo un po’ ha capito i meccanismi ed è riuscito a trovare il giusto equilibrio tra attacco e difesa.
Il problema semmai è farli convivere insieme.
L’anno scorso dal lato opposto di Wesley ha sempre giocato un giocatore più difensivo per avere i giusti equilibri.Però con 3-5-2 si potrebbe fare.
fosse vero che lo vogliono e se avesse realmente il placet del Gasp voi veramente pensate di saperne più del nostro allenatore ?
@Daemsi, mi pare che il nostro allenatore l’anno scorso fosse in fissa per uno che ora te lo darebbero gratis o quasi…non è che un allenatore è infallibile, anzi, spesso questi personaggi egoriferiti si fissano su dei nomi per principio. Tu avresti confermato a tutti i costi Dybala, Pellegrini, Cristante e Celik? ok la fiducia, ma non è che parla il Verbo e noi tutti zitti a battere le mani…
Greenwood e Moreira 80/90ml e Garnacho in prestito con diritto o obbligo.
Via solo Soulè per necessità di bilancio e perché sarebbe chiuso dall’inglese e Dybala.
La ciliegina sarebbe cedere bene Dovbik e prendere Zirkzee in prestito con diritto o obbligo a cifre congrue con la sua attuale valutazione.
Sarebbe una squadra top che potrebbe puntare veramente molto in alto.
‘Ndo se firma?
Gasperini vuole qualità e gamba …e “Garpez” ?
Quanti addetti ai lavori super esperti di settore a spasso nel forum.
FORZA ROMA !!!
qua ormai pure chi fa il panchinaro costa 40 milioni, stanno totalmente fuori da ogni logica. Ma possibile che pure questo D’Amico ha idee zero? a cercare giocatori che costano dai 40 in su siamo tutti bravi… il Como in pochi giorni ha preso 6 giocatori, Paz che è praticamente a costo zero e se vogliono il prossimo anno gli frutta 20 milioni, 3 giovani nazionali per un totale di 15 milioni e altre 2 promesse in prestito… noi stiamo al palo a farci prendere per il collo da tutti!
sono almeno dieci giorni che i giornalisti mettono un nome a caso e poi vicino gli scrivono:” È il vero obiettivo” però di fatto qui non si vede ancora nulla sarà vero? mah. Forza Roma
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.