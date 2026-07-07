Moreira è il vero obiettivo per la fascia: Gasp pronto a cambiare i piani sul mercato pur di averlo

Se Greenwood è il grande nome per l’attacco, Diego Moreira è il profilo che può cambiare il volto delle corsie. Il belga dello Strasburgo resta l’obiettivo numero uno per la fascia sinistra e viene considerato da Gasperini e D’Amico un giocatore di sicuro affidamento, fisico e tecnica insieme.

Non si tratta di un interesse nato oggi. La coppia giallorossa lo voleva già ai tempi dell’Atalanta e continua a ritenerlo uno dei profili più adatti per completare la nuova Roma. Con Moreira da una parte e Wesley dall’altra, l’idea è costruire una coppia di esterni di centrocampo forte nel presente e futuribile per diverse stagioni. Lo Strasburgo ha fissato il prezzo a circa 40 milioni già tre settimane fa. Una valutazione alta, che la Roma proverà a limare anche facendo leva sulla volontà del giocatore di giocare la Champions League. La trattativa, però, non sarà semplice: il club francese non ha intenzione di concedere sconti importanti.

Moreira piace perché garantirebbe caratteristiche molto precise: forza nell’uno contro uno, capacità di giocare a tutta fascia, spinta, qualità tecnica e possibilità di dialogare con l’esterno alto di sinistra. In pratica, non un semplice laterale, ma un pezzo strutturale del sistema di Gasperini. Proprio per questo il tecnico sarebbe disposto a una scelta diversa sul mercato offensivo: accettare anche un esterno alto sinistro in prestito, purché la Roma investa davvero sul laterale dello Strasburgo. Una priorità che racconta quanto il belga sia considerato centrale nella costruzione della squadra.

Il dossier Moreira resterà vivo anche dopo i primi giorni di ritiro. Prima la Roma proverà a sbloccare Greenwood e a sistemare alcune uscite, poi tornerà con forza sulla fascia. Ma la direzione è chiara: Gasperini vuole qualità e gamba sulle corsie, e Moreira è il nome che più lo convince.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero