Greenwood si allena col Marsiglia, ma aspetta la Roma: oggi può essere il giorno chiave

Mason Greenwood è tornato al Marsiglia, ma sembra già altrove. L’attaccante inglese si è presentato regolarmente al raduno del club francese, accolto dal nuovo tecnico Bruno Genesio alla ripresa della preparazione. Un passaggio formale, quasi obbligato, perché nessuna trattativa è ancora arrivata a un punto tale da permettergli di saltare la convocazione.

Il dettaglio, però, racconta molto: sui canali social dell’OM Greenwood compare in una sola immagine, ripreso di spalle, mentre gli altri giocatori sorridono e posano davanti all’obiettivo. Un’immagine che sintetizza bene la fase attuale: Mason è fisicamente a Marsiglia, ma il suo futuro resta sospeso. L’inglese ha fatto sapere alla dirigenza francese, tramite il proprio entourage, che avrebbe preferito non iniziare la preparazione con il Marsiglia. Il club, però, non intende dare l’idea di volerlo svendere e continua a trattarlo come un giocatore della rosa, almeno fino a quando non arriverà un’offerta ritenuta soddisfacente.

La Roma resta in vantaggio sul fronte giocatore. Greenwood ha dato da tempo il proprio gradimento al progetto giallorosso, attratto dalla Champions, dall’Olimpico e soprattutto dal lavoro di Gian Piero Gasperini, che lo ha chiamato più volte per spiegargli ruolo e prospettive. L’inglese ha rassicurato Gasp sulla propria volontà di trasferirsi in giallorosso, lasciando per ora sullo sfondo le offerte turche e arabe. Il Fenerbahce può proporre più soldi, l’Arabia Saudita resta una tentazione economica, ma il giocatore sembra dare priorità al progetto tecnico e alla possibilità di giocare la Champions. La parte più semplice, però, è ormai alle spalle. L’intesa verbale con il calciatore è stata raggiunta su una base da circa 5 milioni di euro più bonus a stagione. La parte difficile riguarda il Marsiglia, che valuta Greenwood tra 50 e 55 milioni e attende una proposta concreta.

La Roma, con il via libera dei Friedkin, è pronta a mettere sul tavolo circa 45 milioni bonus compresi. Una cifra necessaria per rompere gli indugi e aprire una vera trattativa con l’OM, anche se il club francese continuerà a spingere per avvicinarsi il più possibile alla propria richiesta. Il dossier è arrivato al momento delle decisioni. A Trigoria sanno che non si può più aspettare troppo: il raduno del 13 luglio si avvicina, Gasperini vorrebbe avere Greenwood subito a disposizione e il Marsiglia vuole capire rapidamente se cedere l’attaccante o tenerlo dentro la preparazione. Oggi può essere una giornata chiave, in un senso o nell’altro. L’offerta della Roma è pronta, il giocatore aspetta, il Marsiglia non vuole fare sconti. Ora servono le firme invisibili più importanti: quelle sul via libera dei Friedkin.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Messaggero, Leggo