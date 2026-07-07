Greenwood si allena col Marsiglia, ma aspetta la Roma: oggi può essere il giorno chiave

Mason Greenwood è tornato al Marsiglia, ma sembra già altrove. L’attaccante inglese si è presentato regolarmente al raduno del club francese, accolto dal nuovo tecnico Bruno Genesio alla ripresa della preparazione. Un passaggio formale, quasi obbligato, perché nessuna trattativa è ancora arrivata a un punto tale da permettergli di saltare la convocazione.
Il dettaglio, però, racconta molto: sui canali social dell’OM Greenwood compare in una sola immagine, ripreso di spalle, mentre gli altri giocatori sorridono e posano davanti all’obiettivo. Un’immagine che sintetizza bene la fase attuale: Mason è fisicamente a Marsiglia, ma il suo futuro resta sospeso. L’inglese ha fatto sapere alla dirigenza francese, tramite il proprio entourage, che avrebbe preferito non iniziare la preparazione con il Marsiglia. Il club, però, non intende dare l’idea di volerlo svendere e continua a trattarlo come un giocatore della rosa, almeno fino a quando non arriverà un’offerta ritenuta soddisfacente.
La Roma resta in vantaggio sul fronte giocatore. Greenwood ha dato da tempo il proprio gradimento al progetto giallorosso, attratto dalla Champions, dall’Olimpico e soprattutto dal lavoro di Gian Piero Gasperini, che lo ha chiamato più volte per spiegargli ruolo e prospettive. L’inglese ha rassicurato Gasp sulla propria volontà di trasferirsi in giallorosso, lasciando per ora sullo sfondo le offerte turche e arabe. Il Fenerbahce può proporre più soldi, l’Arabia Saudita resta una tentazione economica, ma il giocatore sembra dare priorità al progetto tecnico e alla possibilità di giocare la Champions. La parte più semplice, però, è ormai alle spalle. L’intesa verbale con il calciatore è stata raggiunta su una base da circa 5 milioni di euro più bonus a stagione. La parte difficile riguarda il Marsiglia, che valuta Greenwood tra 50 e 55 milioni e attende una proposta concreta.
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La Roma, con il via libera dei Friedkin, è pronta a mettere sul tavolo circa 45 milioni bonus compresi. Una cifra necessaria per rompere gli indugi e aprire una vera trattativa con l’OM, anche se il club francese continuerà a spingere per avvicinarsi il più possibile alla propria richiesta. Il dossier è arrivato al momento delle decisioni. A Trigoria sanno che non si può più aspettare troppo: il raduno del 13 luglio si avvicina, Gasperini vorrebbe avere Greenwood subito a disposizione e il Marsiglia vuole capire rapidamente se cedere l’attaccante o tenerlo dentro la preparazione. Oggi può essere una giornata chiave, in un senso o nell’altro. L’offerta della Roma è pronta, il giocatore aspetta, il Marsiglia non vuole fare sconti. Ora servono le firme invisibili più importanti: quelle sul via libera dei Friedkin.
Fonti: La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Messaggero, Leggo
daje!
Greenwood sono sicuro sia già della Roma.. si aspetta una leggera flessione degli abbonamenti e poi…….🧡♥️
a dx
greenwood
soulè
a sx
dybala
malik fofana
al centro
malen
vaz
❤️🧡💛
Qualcuno purtroppo va venduto e tra quelli papabili quelli più rimpiazzabile è Soulè.
Inoltre serve un vice Malen e non può essere Vaz, se investono bene sugli esterni a me andrebbe bene anche Dovbik.
A dx Greenwood e Dybala
A sx Garnacho (in prestito) e Pellegrini
Centrale Malen, Zirkzee e Vaz (questi due a buon bisogno possono giocare anche più esterni in caso di emergenza).
E poi manca il quinto di sx/dx (se Wesley rimane a sinistra).
Ma st’offerta da quant’è che è pronta? Gli si deve essere inceppato il fax
Greenwood e Moreira 80/90ml e Garnacho in prestito con diritto o obbligo.
Via solo Soulè per necessità di bilancio e perché sarebbe chiuso dall’inglese e Dybala.
La ciliegina sarebbe cedere bene Dovbik e prendere Zirkzee in prestito con diritto o obbligo a cifre congrue con la sua attuale valutazione.
Sarebbe una squadra top che potrebbe puntare veramente molto in alto.
Zirkzee viene da 2 anni in panchina e non è neanche stato convocato ai mondiali.
La cifra congrua sarebbe 15ML a essere generosi, considerando che si liberano anche di uno stipendio importante.
A quelle cifre, per la panchina, ottimo.
Anto condivido infatti ho scritto congrue… anzi in prestito.
ancora stiamo al via libera ,tra un po’ ricomincia il campionato,😂 operazione da 100 milioni totali cosa ti cambia se metti un 3/5 %< in più e dagli subito i soldi che chiedono e porta sto giocatore
Ma non era ieri?
O Sabato?
O non aveva chiuso il Fenerbahce Venerdì con gli emissari a Marsiglia?
E non era piombato l’Atletico Mercoledì con un’offerta di 50?
Ma non è che non sanno che scrivere e dicono tutti i giorni i giorni le stesse cose?
E non è che come l’Inter con Frattesi quando chiedeva 35ML
o la Juve con Vlahovic 75,
o il Napoli con Osimhen 100,
finchè il Marsiglia ne chiede 50 Greenwood gli resta tranquillamente sul groppone?
ma anche tu scrivi tutti i giorni le stesse cose, mi pare…
E’ da un mese che è il giorno chiave. Ancora non abbiamo preso nessuno e rinnovato.
Non sono i turchi a dover preoccupare ma l Inter che sta lavorando a fari spenti col Marsiglia potendosi giocare la carta Frattesi. L unico problema nello scambio con Greenwood è la differenza a favore del club nerazzurro che vorrebbe come conguaglio dieci milioni sopra mentre il club francese ne offre cinque
Barrett,
finalmente qualcuno lo dice.
Ma forse non sai che il City è tentato dallo scambio con Frattesi.
Nel senso che lo sceicco gli da tutta la squadra, elmo di Haaland compreso,
in cambio del fortissimo centrocampista romano e di un autografo di pio Esposito.
Io non capisco che aspetta la Roma a fare l’offerta.
Il prezzo non si abbassa è inutile aspettare.
D’Amico se ci sei batti un colpo.
Già l’ho scritto ieri. Diamogli 50/55 milioni e portiamoci a casa Greenwood e Aubameyang. Malen centravanti titolare, Vaz e Aubameyang come ricambi. Bene, ha 37 anni… E quindi? Mica le deve fare tutte (guardatevi Messi e CR7 quanti anni hanno,)
Mah…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.