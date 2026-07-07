Massara riparte dalla Juventus: sarà il nuovo direttore tecnico

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Tutto confermato: Ricky Massara riparte dalla Juventus. L’ex direttore sportivo della Roma ha trovato un accordo con il club bianconero e sarà il nuovo capo dell’area tecnica. Lo riferisce Gianluca Di Marzio su X.
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ARTICOLO ORIGINALE – Ricky Massara potrebbe ripartire subito, e con una destinazione pesante. Dopo l’addio alla Roma, l’ex direttore sportivo giallorosso è finito nei radar della Juventus, che sta vivendo una nuova fase di rinnovamento dirigenziale.
Il club bianconero, dopo l’arrivo di Giovanni Carnevali come amministratore delegato, sta valutando un altro innesto italiano nella propria struttura sportiva. In questo quadro si inserisce il nome di Massara, che potrebbe assumere il ruolo di direttore tecnico. I contatti ci sono stati e la pista va monitorata. Per Massara sarebbe una ripartenza immediata dopo un’esperienza romanista conclusa circa un mese fa, in seguito alle frizioni con Gasperini e all’allontanamento di Claudio Ranieri, che lo aveva sempre sostenuto.
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La Juventus cerca una nuova architettura dirigenziale e Massara rappresenta un profilo di esperienza, reduce da anni importanti tra Milan e Roma. Il suo possibile approdo a Torino aggiungerebbe un altro capitolo a un’estate già piena di incroci tra ex, dirigenti e nuovi assetti societari. Per la Roma la pagina è già stata girata con l’arrivo di Tony D’Amico, scelto per costruire in sintonia con Gasperini la nuova squadra. Massara potrebbe invece ritrovare subito una scrivania importante, ma questa volta in bianconero.
Fonte: Sky Sport
bene, che vada a combinare tante ….belle cose altrove . tanti auguri ed a mai piu rivederci
Vedo che sei tra i tanti che il pallone lo conosce poco…
Intanto uno dei suoi, El Annauoi , sta a fare un mondiale coi fiocchi. A 25 mln di euro, cifra con cui oggi non compri manco un paio di sandali in saldo.
Colorado
Veramente sono altro giocatori nella sua nazionale che fanno la differenza. Lui e solo un gregario. Guarda che non stiamo parlando di Falcao che cambiava la squadra dal giorno alla Notte.
fioccano le vedove
parliamo dei prestiti e delle cessioni che non è stato capace di fare. saluti
perché non era già il DT della rubentus mentre era da della Roma? ha fatto i danni 25 milioni Vaz …….
La cosa divertente è che qui c’è gente che si lamenta che la Roma è in ritardo…
Bbilan, Naples e Rubentus invece sono avanzatissime nel programma.
Voglio rispondere a il Pirata e Vino aldum: Wesley, El Ainaui, Arena, Ghilardi, Ziolkowski, Vaz sono danni? il loro valore è duplicato, triplicato. Massara è uno dei Ds e talent scout più forti in Italia e la Roma doveva riconfermarlo. Con Vaz ci toglieremo belle soddisfazioni, chiedere a Saverio. Ricordatevi che Massara ha avuto poco tempo e poco badget x operare (Fpf) e nonostante ciò….
Sono d’accordo con te!
Anche se nutro qualche dubbio su Vaz, ma spero che tu abbia ragione.
si infatti quelli che t’hanno fatto svoltà la stagione li ha presi lui…Wesley_Malen (poi ci sarebbe pure Svilar, ma quella è un’altra storia…)
Secondo me è un ottimo ds, infatti mi auguravo che rimanesse.
Ora però abbiamo D’Amico e spero che faccia altrettanto bene.
Massara è serio e preparato. Non si è preso con Gasperini, ma non vuol dire che non sia bravo. Il mercato dell’anno scorso è stato un mercato importante, anche su Malen il suo lo ha fatto. I tempi biblici non erano colpa sua, basta vedere cosa sta accadendo ora che lui non c’è più. La proprietà i soldi li ha sempre messi, ma hanno tempistiche loro, che paga il ds di turno. Quanto a Vaz, se si riuscirà a prendere Greenwood, secondo me sarà anche grazie a quell’acquisto.
A mani basse uno dei migliori DS della Roma degli ultimi anni, l’errore più grande che ha fatto è stato Vaz, non era il momento per prendere un 18enne a quelle cifre, sebbene secondo me andrebbe valorizzato e non mandato in prestito il prossimo anno.
Massara è un professionista serio e preparato.
Ma non si prendeva bene (eufemismo) con Gasperini.
La società ha scelto di continuare convintamente con la linea del tecnico,
e quindi non aveva senso mantenere Massara.
Tutto giusto ma non per questo bisogna insultarlo.
Tra l’altro come DT lo vedo anche meglio che come DS.-
Peccato da quelli lì…..
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.