Massara riparte dalla Juventus: sarà il nuovo direttore tecnico

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Tutto confermato: Ricky Massara riparte dalla Juventus. L’ex direttore sportivo della Roma ha trovato un accordo con il club bianconero e sarà il nuovo capo dell’area tecnica. Lo riferisce Gianluca Di Marzio su X.

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ARTICOLO ORIGINALE – Ricky Massara potrebbe ripartire subito, e con una destinazione pesante. Dopo l’addio alla Roma, l’ex direttore sportivo giallorosso è finito nei radar della Juventus, che sta vivendo una nuova fase di rinnovamento dirigenziale.

Il club bianconero, dopo l’arrivo di Giovanni Carnevali come amministratore delegato, sta valutando un altro innesto italiano nella propria struttura sportiva. In questo quadro si inserisce il nome di Massara, che potrebbe assumere il ruolo di direttore tecnico. I contatti ci sono stati e la pista va monitorata. Per Massara sarebbe una ripartenza immediata dopo un’esperienza romanista conclusa circa un mese fa, in seguito alle frizioni con Gasperini e all’allontanamento di Claudio Ranieri, che lo aveva sempre sostenuto.

La Juventus cerca una nuova architettura dirigenziale e Massara rappresenta un profilo di esperienza, reduce da anni importanti tra Milan e Roma. Il suo possibile approdo a Torino aggiungerebbe un altro capitolo a un’estate già piena di incroci tra ex, dirigenti e nuovi assetti societari. Per la Roma la pagina è già stata girata con l’arrivo di Tony D’Amico, scelto per costruire in sintonia con Gasperini la nuova squadra. Massara potrebbe invece ritrovare subito una scrivania importante, ma questa volta in bianconero.

Fonte: Sky Sport