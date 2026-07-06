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Calciomercato Roma, occhi su Pepê del Porto: primi contatti positivi

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La Roma accelera nella ricerca di rinforzi per le corsie offensive. Il club giallorosso continua a valutare diversi profili per alzare il livello dell’attacco di Gian Piero Gasperini e nelle ultime ore è emerso con forza anche il nome di Pepê, ala brasiliana di proprietà del Porto.

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, la dirigenza romanista ha manifestato un forte interesse per il giocatore e ha già avviato i primi contatti con gli intermediari dell’operazione. Colloqui definiti positivi, utili per esplorare la fattibilità dell’affare e capire le condizioni economiche necessarie per arrivare al trasferimento. Il brasiliano rappresenta una soluzione interessante per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto in una fase di mercato in cui i giallorossi stanno cercando esterni capaci di garantire qualità, velocità e imprevedibilità.

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La Roma resta al lavoro su più tavoli. Greenwood continua a essere uno dei grandi obiettivi per l’attacco, ma D’Amico tiene vive anche piste alternative o complementari per completare il reparto secondo le richieste di Gasperini. E Pepê è un nome da monitorare con attenzione nei prossimi giorni.

Redazione Giallorossi.net

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1 commento

  1. se vuoi fare il Salto di qualità vai a Marsiglia e prendi Greenwood. tutti questi altri sono terze scelte, nemmeno seconde. il resto è ciancia

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