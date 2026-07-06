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Calciomercato Roma: Pellegrini rifiuta il Besiktas, no a un contratto da 3,5 milioni

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Lorenzo Pellegrini continua a dare priorità alla Roma. Secondo quanto riportato su X dalla giornalista Eleonora Trotta, il centrocampista giallorosso ha respinto per due volte la proposta del Besiktas, che aveva provato a inserirsi offrendo un contratto da oltre 3,5 milioni di euro a stagione.

Il club turco ha tentato l’affondo per convincere l’ex capitano romanista a lasciare la Capitale, ma la risposta del giocatore è stata negativa in entrambe le occasioni. Un segnale chiaro sulla volontà di Pellegrini, che resta orientato a proseguire il proprio percorso in giallorosso. Sempre secondo Eleonora Trotta, proseguono quindi i colloqui per il rinnovo con la Roma. La trattativa non è ancora arrivata alla fumata bianca, ma il rifiuto al Besiktas conferma la disponibilità del giocatore a restare dentro il progetto tecnico di Gian Piero Gasperini.

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Pellegrini è formalmente senza contratto dopo la scadenza del vecchio accordo, ma le parti stanno lavorando per trovare una nuova intesa. Restano da definire durata e cifre del prolungamento, con la Roma intenzionata a chiudere alle proprie condizioni. Il no al Besiktas, però, pesa. Nonostante una proposta economicamente importante, superiore ai 3,5 milioni a stagione, Pellegrini ha scelto di non aprire alla pista turca. La sua priorità resta il rinnovo con la Roma.

Redazione Giallorossi.net

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3 Commenti

  2. belle ste veline della Trotta passate dall’ineffabile Pocetta…
    non ci credo manco se vedo l’offerta originale che il Besiktas gli offre 3 e mezzo…

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