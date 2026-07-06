Calciomercato Roma: Pellegrini rifiuta il Besiktas, no a un contratto da 3,5 milioni

Lorenzo Pellegrini continua a dare priorità alla Roma. Secondo quanto riportato su X dalla giornalista Eleonora Trotta, il centrocampista giallorosso ha respinto per due volte la proposta del Besiktas, che aveva provato a inserirsi offrendo un contratto da oltre 3,5 milioni di euro a stagione.
Il club turco ha tentato l’affondo per convincere l’ex capitano romanista a lasciare la Capitale, ma la risposta del giocatore è stata negativa in entrambe le occasioni. Un segnale chiaro sulla volontà di Pellegrini, che resta orientato a proseguire il proprio percorso in giallorosso. Sempre secondo Eleonora Trotta, proseguono quindi i colloqui per il rinnovo con la Roma. La trattativa non è ancora arrivata alla fumata bianca, ma il rifiuto al Besiktas conferma la disponibilità del giocatore a restare dentro il progetto tecnico di Gian Piero Gasperini.
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Pellegrini è formalmente senza contratto dopo la scadenza del vecchio accordo, ma le parti stanno lavorando per trovare una nuova intesa. Restano da definire durata e cifre del prolungamento, con la Roma intenzionata a chiudere alle proprie condizioni. Il no al Besiktas, però, pesa. Nonostante una proposta economicamente importante, superiore ai 3,5 milioni a stagione, Pellegrini ha scelto di non aprire alla pista turca. La sua priorità resta il rinnovo con la Roma.
Redazione Giallorossi.net
Toh, che diranno gli Abbocconi, che Pellegrini non aveva offerte…
Aripjateve… 😆
belle ste veline della Trotta passate dall’ineffabile Pocetta…
non ci credo manco se vedo l’offerta originale che il Besiktas gli offre 3 e mezzo…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.