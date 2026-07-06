Calciomercato, Kang-In Lee all’Atletico Madrid per 40 milioni: si libera la strada della Roma per Greenwood?

L’Atletico Madrid piazza il colpo Kang-In Lee. Secondo quanto annunciato da Fabrizio Romano con il suo consueto “Here we go”, il trequartista sudcoreano lascia il Paris Saint-Germain e si trasferisce al club spagnolo per una cifra intorno ai 40 milioni di euro.

Un’operazione importante per i colchoneros, ma anche una notizia da seguire con attenzione in casa Roma. Kang-In Lee è infatti un trequartista mancino capace di giocare anche da esterno offensivo, sia a destra sia a sinistra: una zona di campo molto simile a quella occupata da Mason Greenwood, altro giocatore che nelle ultime settimane era stato accostato anche all’Atletico Madrid.

L’acquisto del calciatore del PSG potrebbe dunque ridurre sensibilmente le possibilità di un affondo spagnolo per Greenwood. L’Atletico era stato indicato come una delle possibili rivali della Roma nella corsa all’attaccante inglese del Marsiglia, ma l’investimento da 40 milioni per Kang-In Lee sembra orientare il mercato dei colchoneros verso un altro profilo. Per la Roma si tratta di uno scenario potenzialmente favorevole. Greenwood resta uno degli obiettivi principali per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini e l’eventuale uscita di scena dell’Atletico Madrid lascerebbe soprattutto il Fenerbahçe come principale antagonista dei giallorossi.

Il club turco continua a essere in corsa e può mettere sul tavolo un’offerta importante per l’ingaggio del giocatore, ma la Roma resta forte del lavoro portato avanti nelle ultime settimane con l’entourage dell’inglese e del gradimento tecnico già espresso dallo stesso Greenwood.

Redazione Giallorossi.net