Calciomercato Roma, dalla Turchia: rilancio del Fenerbahce per Greenwood, offerti 40 milioni

Il tormentone Mason Greenwood continua ad arricchirsi di nuovi capitoli. Dalla Turchia rilanciano con forza la pista Fenerbahce, indicando il club di Istanbul ancora pienamente in corsa per l’attaccante inglese del Marsiglia, insieme a Roma e Atletico Madrid.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Fenerbahce avrebbe alzato la propria offerta al club francese. Dopo una prima proposta da 35 milioni di euro, la dirigenza turca è salita a 40 milioni per provare ad avvicinarsi alla richiesta dell’OM. La distanza, però, resta importante. Il Marsiglia continua infatti a valutare Greenwood circa 55 milioni di euro, cifra considerata molto alta ma coerente con la volontà del club francese di non cedere il giocatore a prezzo di saldo.

Il Fenerbahce avrebbe messo sul tavolo anche un’offerta molto ricca per il calciatore: circa 10 milioni di euro a stagione. Una proposta nettamente superiore rispetto a quella della Roma e che, secondo la ricostruzione turca, ha spinto Greenwood a prendere in considerazione il trasferimento in Turchia.

La Roma continua a monitorare l’evoluzione del dossier. I giallorossi hanno lavorato a lungo sul gradimento del giocatore, ma per entrare davvero nella fase decisiva servirà un’offerta ufficiale al Marsiglia, chiamato ora a valutare anche il rilancio del Fenerbahce. Sullo sfondo resta anche l’Atletico Madrid, altro club accostato all’ex Manchester United. La corsa a Greenwood, dunque, non è ancora chiusa: il Marsiglia aspetta la proposta migliore, mentre il Fenerbahce prova ad alzare la posta.

Fonte: Fotomac.com.tr