Calciomercato, la Roma chiede informazioni per Abraham del Chelsea

AS ROMA CALCIOMERCATO – Spunta un nuovo nome per l’attacco della Roma del prossimo futuro guidata da José Mourinho: si tratta di Tammy Abraham, classe ’97 in forza al Chelsea.

Stando alle indiscrezioni del giornalista Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport, l’attaccante inglese potrebbe lasciare i Blues in estate e, oltre ad essere nel mirino del West Ham, Roma e Milan hanno chiesto informazioni per Abraham tramite un intermediario di mercato.

I giallorossi sono alla ricerca di un attaccante in vista della prossima stagione.