La Roma Primavera crolla contro l’Inter (1-3) al Tre Fontane e scivola al quarto posto in classifica

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Brutta sconfitta della Roma Primavera contro l’Inter nello scontro al vertice che si è giocato questo pomeriggio allo stadio Tre Fontane, e terminato 3 a 1 per gli ospiti in un match senza storia.

Nerazzurri in vantaggio al quarto d’ora grazie a un colpo di testa di Sottini, che sfrutta al meglio una punizione di Vezzoni in mezzo all’area. La Roma accusa il colpo e non riesce a reagire. Anzi, è ancora l’Inter a colpire, stavolta con Vezzoni, bravo a capitalizzare l’assist dello scatenato Satriano.

Nella ripresa Alberto De Rossi decide di aumentare il peso in attacco e inserisce Tall al fianco di Felix. Ma la Roma si sbilancia troppo alla ricerca del gol e viene castigata in contropiede, con Mastrantonio che stende Satriano lanciato in area. L’arbitro non ha dubbi e fischia il rigore. Dal dischetto va lo stesso attaccante dell’Inter a siglare il 3 a 0.

Al 66′ arriva anche il rigore per la Roma per fallo di Wieser su Bove: Milanese, il migliore dei suoi, si incarica della battuta e non sbaglia. La squadra di De Rossi però non riesce a riaprire il match, con i nerazzurri che si difendono bene e reggono.

I giallorossi, privi di tanti infortunati oltre a Darboe, Zalewski e Ciervo, tutti promossi in prima squadra, sentono l’assenza dei giocatori migliori e incassano una pesante batosta. La Roma scivola al quarto posto in classifica, scavalcata anche dalla Juventus: la vetta è sempre più lontana dopo aver dominato il girone di andata.

Giallorossi.net – A. Fiorini