Zaniolo, via libera da Fink: può tornare in campo. Nicolò: “Si riparte, sono felicissimo”

AS ROMA NEWS – Nicolò Zaniolo può tornare in campo. Oggi il calciatore giallorosso era in Austria per la visita decisiva con il professor Fink.

L’esito del controllo è stato decisamente positivo: il recupero di Zaniolo è ormai completato, il giocatore può tornare in campo e riprendere il suo posto.

“Si riparte! Felicissimo e grazie mille veramente a tutti!“, il messaggio di Zaniolo tramite una storia su Instagram. Il calciatore però, salvo colpi di scena, tornerà a calcare i terreni di gioco con Mourinho e la maglia della Roma nella prossima stagione.