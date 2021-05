FONSECA: “Vado via con i tifosi nel cuore. A questa squadra lascio l’equilibrio. La dote migliore di Darboe? Il coraggio”

AS ROMA NEWS – Ultima conferenza stampa di Paulo Fonseca come allenatore della Roma. Domani i giallorossi chiuderanno la propria stagione sul campo dello Spezia, e il tecnico portoghese si presenta davanti ai media per parlare dell’ultimo impegno da trainer del club capitolino. Queste le sue dichiarazioni:

Sky Sport: “Si è parlato poco della partita di domani, eppure la Roma si gioca un posto in Europa. I giocatori sono motivati?”

“Penso di sì. Ci siamo allenati bene, abbiamo la consapevolezza che è importante vincere e raggiungere l’Europa. Siamo concentrati per fare una buona partita domani”.

Sky Sport: “Lei ha portato tante cose nel calcio italiano, tra cui lo stile e zero polemiche. Cose che ci hanno colpito, e la ringraziamo. Qual è il momento più bello che si porterà via?”

“E’ difficile dire un momento. Il più bello che ho creato è la relazione con le persone, con voi, con i tifosi, con chi ha lavorato con me. Era la cosa più bella, grande rispetto. I risultati sono importanti, ma anche i rapporti con le persone sono importanti”.

Gazzetta dello Sport: “Pensa che aver tolto la fascia a Dzeko lo abbia demotivato?”

“No, non penso. Tutte le squadre hanno questo tipo di situazioni. L’ultima partita di Dzeko ha dimostrato che avevamo risolto tutto”.

Corriere dello Sport: “E’ deluso dal rendimento di Pedro?”

“Ha iniziato molto bene, poi ha avuto un problema fisico e dopo è stato difficile per lui tornare al top non giocando troppo”.

Il Romanista: “Si rotto qualcosa dentro la Roma a un certo punto..”

“Non penso. Siamo arrivato in semifinale di Europa League, questo dimostra che la squadra non era rotta, altrimenti non avrebbe fatto certe partite come contro il Manchester. La squadra ha continuato a essere ambiziosa”.

Il Tempo: “Quale partita sceglie come più bella a Roma?”

“Difficile, abbiamo avuto tante belle partite, una squadra che giocava un calcio propositivo”.

Ansa: “C’è un insegnamento che lascia alla squadra e per il quale sarà ricordato?”

“Non avere drammi quando si perde una partita. E’ importante lasciare questo sentimento, non fare drammi quando si perde, ma avere equilibrio”.

Rete Sport: “Tre cose che pensa di aver migliorato”.

“Questo equilibrio, e la voglia di vincere subito dopo una sconfitta. Queste le principali”.

Tele Radio Stereo: “Si dice che chi allena la Roma ne rimanga per sempre stregato. E’ così anche per lei?”

“Per me è stato un onore allenare la Roma, un motivo di grande orgoglio. Il rapporto con i tifosi, che sono stati sempre simpatici e gentili con me. Lascio la Roma con i tifosi nel cuore”.

Roma Radio: “Che partita si aspetta domani?”

“Lo Spezia gioca un buon calcio, propositiva, e con un grande allenatore che avrà un futuro molto buono. Sarà una partita difficile, ma vogliamo vincerla”.

Roma TV: “Lei ha detto che Darboe ha cambiato la squadra. Qual è la sua caratteristica migliore?”

“Il coraggio. E’ un ragazzo molto coraggioso”.

