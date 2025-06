Calciomercato: la Roma si assicura Miguel Romero, talento spagnolo del 2009. Battute Real e Atletico

Colpo in prospettiva per la Roma, che ha ufficializzato l’acquisto del giovane attaccante spagnolo Miguel Romero Corredera, classe 2009. Il giocatore arriva dal Las Rozas, piccolo club madrileno noto per la qualità del suo settore giovanile, e inizierà subito la sua avventura nel vivaio giallorosso, uno dei più rinomati d’Europa.

A confermare l’operazione è stata anche l’agenzia che cura gli interessi del ragazzo, sottolineando la sua crescita sportiva, la mentalità competitiva e l’orgoglio di accompagnarlo in un nuovo percorso in Italia. E non è un caso se per strapparlo al Las Rozas la Roma ha dovuto agire con decisione e tempismo: sul giovane talento c’erano anche Real Madrid e Atletico Madrid, che da tempo lo seguivano con grande attenzione.

Romero ha firmato un contratto triennale con la Roma e si unirà subito alla formazione Under 16, con la possibilità di scalare rapidamente le categorie giovanili. I suoi numeri parlano chiaro: 14 gol in 21 presenze con la formazione Cadete A del Las Rozas e addirittura un esordio con la prima squadra in Coppa della Federazione contro il Fuenlabrada. In Spagna, qualcuno ha già azzardato paragoni pesanti: c’è chi lo accosta a Karim Benzema, per stile di gioco, eleganza e fiuto del gol.

Fisicamente strutturato, dotato di buon dribbling, visione di gioco e senso della porta, Miguel Romero rappresenta uno dei prospetti più interessanti del calcio iberico. Ora il suo futuro è giallorosso. La Roma lo ha scelto per costruire, ancora una volta, un domani fatto di talento e investimenti intelligenti.