FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 26 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Da calciatore a consigliere, Righetti: “L’idea mi piace”

Ubaldo Righetti è il primo dei non eletti nella lista del Partito Democratico alle elezioni del comunali del 2021 con 1376 voti. Con le dimissioni in vista di Giulia Tempesta, destinata ad assumere la guida della segreteria del sindaco, è lui il nome pronto a subentrare in Aula Giulio Cesare. “Ci sto pensando – dice al telefono – vorrei entrare come parte attiva nello sport della città”. (La Repubblica)

Ore 8:45 – Pisilli, baby asso che diventa jolly

Pisilli è il profilo perfetto per il calcio di Gasperini: tempi d’inserimento, qualità tecnica e visione lo rendono un jolly ideale per il centrocampo. Dopo un gol da antologia contro la Spagna all’Europeo U21, si candida a diventare un punto fermo della Roma, dove ha già conquistato l’ambiente. Cresciuto a Trigoria, è stato blindato fino al 2029, con un contratto che riflette la fiducia del club. (Corriere dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…