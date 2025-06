“ON AIR!” – PES: “Valutazioni in corso su Kessie, operazione fattibile”, PIACENTINI: “Meglio il fallimento della Lazio che uno scudetto della Roma”, CORSI: “Stadio? Gualtieri ha dato tutto, ora servono i soldi”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Angelino sembra disposto ad accettare l’Arabia Saudita, non tutti i calciatori lo sono… Il mercato bloccato della Lazio dalla Covisoc? Io baratterei la vittoria di uno scudetto della Roma per il loro fallimento…”

Giacomo Di Giulio (Rete Sport): “Ismael Konè è un centrocampista muscolare, non è uno che deve far gol. Massara la conosce bene, fisicamente è un giocatore molto muscolare. Nel Rennes però non è stato un titolare, ha giocato dall’inizio solo il 20% delle partite. Vediamo se sarà quella la scelta…ovviamente non sarebbe uno scambio alla pari quello con Ndicka, ma la Roma riceverebbe una ventina di milioni di euro…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Attenzione a Cristante, mi risulta un nuovo contatto con il Como. Scambio Ismael Konè-Ndikca? Da quello che sappiamo non sembra essere una pista caldissima al momento. Per Angelino la Roma chiede 18-20 milioni, e il Sunderland per ora non copre quelle richieste: attenzione all’Atletico Madrid. Chiesa è stato proposto, anche se la Roma non ha approfondito. Atalanta e Parma vogliono Baldanzi, ma la Roma non vuole privarsene…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se Kessie lo ritieni ancora forte, allora lo prendi a prescindere dalla coppa d’Africa. Se ci punti, è per tre anni, e non è che ti può bloccare il fatto che per un mese sarà impegnato in coppa d’Africa…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Oggi viene smentito che il sindaco Gualtieri abbia fatto alcun commento sui ritardi della Roma per lo stadio a Pietralata, ma ieri ho letto dei virgolettati in cui parlava di “stop and go” da parte del club, non sono mica matto…Ecco perchè il Corriere non scrive niente oggi, si vede che ieri il Campidoglio s’è dato da fare, perchè la Roma ha sentito sta cosa qua e non le è piaciuta e probabilmente ha fatto pressioni…Però la verità è quello che dice Gualtieri: il sindaco gli dà tutto, però poi per il resto ci vogliono i soldi…qua parliamo di un miliardo e due…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Kessie è stato proposto alla Roma e lo stano valutando. Lui vuole tornare a giocare in Europa, ha ancora qualche anno da giocare ad alti livelli. Il problema è l’ingaggio: passare da 12 milioni a 4 milioni non è poco. Lui sicuramente ha un bel ricordo di Gasperini, anche se con lui è stato solo un anno. L’operazione è fattibile, ma va trovata una quadra: si sono presi del tempo per valutare, anche perchè non parliamo di una priorità…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Shomurodov si è assolutamente rivalutato con Ranieri, e visto che ha quasi 30 anni devi cercare di cedere e monetizzare il più possibile. Se la Cremonese lo vuole in prestito al 30 agosto, beh allora si attacca…deve essere bravo Massara a fare il massimo con un un calciatore che negli ultimi due mesi è stato un titolare della Roma…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Penso che alla fine Angelino andrà via. Ci sono varie opportunità dall’Arabia. Su Kessie ho molte perplessità: abbiamo un ricordo che è l’ultimo anno al Milan, ma è ancora giovane…Gasperini è stato importante ma nemmeno così tanto, hanno fatto una sola stagione insieme. Potrebbe essere una mossa del suo agente, che è molto scaltro… Bisogna capire quanto sarebbe onerosa per la Roma, ma dal punto di vista tecnico non mi fa impazzire…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Kessie? Non credo che ci siano le condizioni, intanto per quello che guadagna, che è una cifra spropositata. E poi a livello tecnico, perchè tra lui e Konè non ci vedo molta differenza. Secondo me è solo una mossa del calciatore per far sapere che vuole tornare…”

