CALCIOMERCATO | Mourinho chiude la porta alla Roma per Endrick: “Dovranno passare sopra di me”

Una chiusura netta, almeno nelle intenzioni di José Mourinho. Alla vigilia della sfida di Champions contro la Roma, il tecnico del Real Madrid manda un messaggio chiarissimo alle società interessate a Endrick, tra le quali ci sono proprio i giallorossi.

“Chi vorrà prenderlo a gennaio dovrà passare sopra di me e lottare contro di me”, ha dichiarato Mourinho, ribadendo la propria volontà di trattenere il talento brasiliano anche nella seconda parte della stagione. Lo Special One è andato ancora oltre: “Endrick non va da nessuna parte, io lo adoro. È fortissimo e ci darà una mano. Non servono prestiti, Endrick esploderà qui a Madrid”.

Parole pesantissime per la Roma, che continua a seguire il classe 2006 in vista del mercato di gennaio. Il brasiliano era stato vicinissimo ai giallorossi già durante l’estate: secondo le ricostruzioni delle ultime settimane, il trasferimento in prestito era arrivato a un passo dalla chiusura prima dell’intervento dello stesso Mourinho, deciso a trattenerlo al Real. La situazione era tornata d’attualità proprio per il pochissimo spazio trovato da Endrick in questo avvio di stagione, tanto da riaccendere l’interesse della Roma e di altri club europei. Ma Mourinho sembra intenzionato a opporsi nuovamente a una partenza del brasiliano, convinto di poterlo rilanciare direttamente a Madrid.

Curiosamente, proprio oggi in conferenza stampa era stato chiesto a Gian Piero Gasperini se avrebbe approfittato dell’incontro con Mourinho per parlare di Endrick. Il tecnico romanista aveva sorriso, evitando però di entrare nel mercato: “Adesso il mercato di gennaio è una cosa che non interessa”. Il messaggio del portoghese, intanto, sembra lasciare pochi margini: se la Roma vorrà tornare realmente alla carica a gennaio, dovrà prima convincere il Real Madrid e soprattutto superare la resistenza di Mourinho.

FONTI: José Mourinho, La Gazzetta dello Sport