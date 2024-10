Calciomercato Roma, a gennaio possibile scambio Zalewski-Parisi con la Fiorentina

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il futuro di Nicola Zalewski resta incerto. Il contratto dell’esterno polacco scade il 30 giugno e al momento non c’è ancora l’accordo per il rinnovo, motivo per cui si stanno valutando due opzioni entro gennaio.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la prima ipotesi è il prolungamento del contratto con ingaggio quasi triplicato, la seconda è la cessione nella sessione invernale di calciomercato per evitare di perderlo a costo zero.

Sulle sue tracce, oltre al Besiktas, c’è anche la Fiorentina: la Viola apprezza particolarmente Zalewski e nel possibile affare potrebbe rientrare anche Fabiano Parisi, 23 anni, terzino sinistro che rappresenta una contropartita gradita alla Roma.

Fonte: Gazzetta dello Sport