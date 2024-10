Zalewski, il rinnovo resta in bilico. Ma con la fascia sinistra in infermeria il polacco è fondamentale per Juric

NOTIZIE AS ROMA – Futuro incerto per Nicola Zalewski nonostante il suo reintegro in rosa. Con l’addio di Lina Souloukou e l’arrivo di Juric, che ha spinto forte (insieme a Ghisolfi) sul ritorno del polacco tra i convocabili, per il giovane esterno giallorosso si stanno spalancando di nuovo le porte della titolarità.

Gli infortuni di Saelemaekers prima ed El Shaarawy poi rendono Zalewski un giocatore fondamentale in rosa: senza di lui, Juric avrebbe il solo Angelino come calciatore utilizzabile su quella fascia. Ma al momento lo spagnolo sembra rendere meglio nel ruolo di terzo centrale di una difesa a tre, anche perchè Hermoso non ha dato ampie garanzie le volte che è stato impiegato.

Alla ripresa del campionato, Juric dovrà operare delle scelte in vista delle tante partite ravvicinate che attendono i suoi ragazzi. Di sicuro Zalewski avrà un ruolo importante nelle rotazioni a sinistra. Intanto i colloqui tra il suo agente e la Roma vanno avanti.

Al momento non c’è accordo tra le parti per il rinnovo di contratto, che scadrà il prossimo giugno. Zalewski e le persone a lui vicine ribadiscono come il calciatore sia romanista al 100%, ma il giocatore ha il coltello dalla parte del manico e vuole sfruttare a suo vantaggio questa situazione: o il club va incontro alle sue richieste di ingaggio, oppure saluterà a parametro zero.

Difficile arrivare a una cessione a gennaio, a meno che non si faccia avanti un club di gradimento del calciatore. Alla Roma in quel caso andrebbe però solo un indennizzo, essendo il contratto di Zalewski ormai prossimo alla scadenza.

