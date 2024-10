Calciomercato Roma, c’è anche la Juve su Beto: duello aperto per il centravanti di scorta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non solo la Roma pensa a Beto per rinforzare il suo reparto attaccanti. Stando a quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, anche la Juventus ha messo il centravanti guineense nel mirino in vista di gennaio.

Sia i giallorossi che i bianconeri hanno bisogno di un centravanti di scorta da affiancare al titolare. Shomurodov non convince appieno Juric, che ha spremuto Dovbyk, lasciandolo rifiatare solo contro l’Elfsborg: in quel caso ha giocato l’uzbeko, palesando i suoi soliti limiti.

L’ex centravanti del Genoa, arrivato a Trigoria nell’estate del 2021 per volere di Tiago Pinto alla cifra tutt’altro che modica di 17,5 milioni più bonus, non sembra avere i giusti requisiti per essere il vice Dovbyk. Ecco allora che la Roma potrebbe sfruttare il rapporto privilegiato con l’Everton, passato sotto al controllo dei Friedkin, per impostare un affare con il club inglese nel tentativo di arrivare a dama con Beto.

Ma occhio alla Juventus, alla ricerca di un’alternativa a Vlahovic in rosa. Anche i bianconeri stanno valutando il profilo del 26enne, centravanti molto veloce e al tempo stesso fisicamente imponente. Gli altri nomi nel mirino dei bianconeri sono Arnaud Kalimuendo e Jonathan David, attaccanti accostati con insistenza alla Roma la scorsa estate. E che da qui al prossimo gennaio potrebbero essere di nuovo cercati dal ds Ghisolfi, rimasto saldamente al suo posto dopo il terremoto dentro al club delle scorse settimane.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Tuttosport / Corriere dello Sport / Corriere della Sera