Joya e dolori

NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala torna al centro dell’attenzione mediatica, con il suo nuovo stop muscolare che lo mette in dubbio per la partita contro l’Inter.

I maligni sospettano che l’argentino tenda a “conservarsi” quando c’è la chiamata dell’Argentina all’orizzonte, ma stavolta la Joya non è riuscita a rispondere nemmeno alla convocazione della sua nazionale per il fastidio avvertito alla vigilia della partita contro il Monza.

Stando a quanto trapela da dentro Trigoria, Dybala dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo nei primi giorni della prossima settimana: se così fosse l’impiego (salvo ricadute) contro i nerazzurri sarebbe scontato. Paulo resta il calciatore più forte di questa rosa, ma la sua fragilità fisica apre continuamente dibattiti sull’opportunità di continuare a spendere così tanto di ingaggio per un giocatore che salta quasi una partita su due.

Quest’anno poi non lo sorreggono nemmeno i numeri: una sola rete, su rigore, dall’inizio della stagione. Il gol su azione in Serie A manca dal 26 febbraio scorso: per un inizio così brutto bisogna tornare al 2020, quando aveva fatto registrare gli stessi numeri di quest’anno.

La società riflette in vista di gennaio: il Galatasaray pare stia preparando un assalto all’argentino. Senza la certezza del rinnovo automatico, che scatterà al 50% delle sue presenze stagionali, anche Dybala potrebbe decidere di salutare in anticipo. A quel punto però Ghisolfi dovrebbe cercare un suo sostituto: rimpiazzare Dybala, specie nel mercato di riparazione, rischia di essere un azzardo troppo grande.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Romanista / Il Messaggero