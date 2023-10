Calciomercato Roma, a gennaio si punta a un difensore: i nomi sul taccuino di Pinto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma durante la sosta punta al recupero di Chris Smalling che, ancora alle prese con il problema tendineo, sente dolore tra il piatto tibiale e il quadricipite.

Anche l’altro centrale giallorosso, Diego Llorente, è fermo ai box per dei problemi muscolari che si ripetono con una certa costanza nel corso dei mesi. Per questo motivo la Roma sfrutterà i prossimi due mesi per capire se intervenire sul mercato durante la sessione di gennaio.

Un nome che è sempre rimasto sul taccuino del gm romanista è quello di Solet del Salisburgo. In alternativa sul mercato degli svincolati c’è Jerome Boateng o le opzioni che portano a Phil Jones e Shkodran Mustafi. Tutte piste che per ora non si sono ancora tramutate in trattative.

Fonte: Gazzetta.it