Calciomercato Roma, Juric: “Saud ha chiesto la cessione”. L’agente smentisce: “Falso, resta fino a fine contratto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’avventura di Saud Abdulhamid alla Roma potrebbe chiudersi dopo pochi mesi dal suo arrivo in giallorosso.

Come svelato dal giornalista Marco Juric de La Repubblica ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, il terzino arrivato in estate avrebbe già chiesto la cessione perché non soddisfatto del minutaggio raccolto fin qui.

Il classe 1999, ad oggi, ha raccolto solo due presenze in Europa League: 19 minuti finali contro l’Athletic Club e i primi 65′ nella trasferta in casa dell’Elfsborg. Il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Arabia Saudita, con diversi club pronti ad accoglierlo.

L’agente del calciatore però ha prontamente smentito sui social questa indiscrezione: “La notizia è completamente falsa. Saud non ha alcuna intenzione al momento né nel prossimo futuro di tornare nella Saudi Pro League. Ha un contratto valido con la Roma fino a giugno 2028 ed è determinato a completare il suo viaggio europeo fino alla fine”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!