“ON AIR!” – CORSI: “Il prossimo allenatore della Roma dovrebbe essere Gasperini”, ROSSI: “Via Juric, ma basta traghettatori”, PRUZZO: “No al turnover, la partita di stasera è un trappolone da cui non esci più”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Vedere la Roma ora è come andare dal dentista, anzi è ancora più doloroso…Se Juric mette Cristante dietro o Mancini centrale con Celik braccetto di destra pur di non far giocare Hummels, manco torna a Roma, lo lasciano direttamente giù dall’aereo… I Friedkin? Dovrebbero arrivare domani a Ciampino, tappe permettendo… Vediamo se cambierà qualcosa, ma non tanto nell’immediato. Mi pare evidente che Juric non sarà l’allenatore del futuro della Roma…può essere quello dell’immediato futuro, ma mi cambia poco. Quello che sposta è capire chi prenderebbero al posto suo: prendere il terzo allenatore farebbe ridere i polli. Quindi Juric non può andare via per prendere un altro allenatore, perchè allora meglio tenersi Juric. Io però spero che venga mandato via, anche lui è un problema, e spero che la Roma annunci l’allenatore per questa e per le prossime stagione, in modo da poter sfruttare questa stagione per preparare la prossima…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “L’idea che Juric sia già un dead man walking c’è stata ieri in conferenza stampa. Come può esserci coesione in un club dove un terzo dei calciatori andrà via, l’allenatore già sa che di sicuro l’anno prossimo non sarà qui. Lo psicologo? Potrebbe aiutare Dybala ad aprire alcune porte con questa storia della paura di farsi male…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Lo psicologo? Il primo che chiamerei è Pellegrini per chiedergli: “Ma qual è il problema?“… Questa squadra, pur piena di pippe, non può fare queste figure ridicole ovunque… Io comunque penso che sia stasera che domenica la Roma vincerà. Il Saint-Gilloise non mi sembra una squadra impegnativa… Lo odiamo tutti, ma il prossimo allenatore della Roma dovrebbe essere Gasperini…lasciando stare il calcio, lui ha proprio la cultura del lavoro. Ma lui a Roma quanto dura? Perchè qua i calciatori non si vogliono allenare…Ma se ci fosse un presidente coi controc*lioni, capace di fare la guerra…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Cominciare a vincere oggi può essere l’inizio della ripresa, perchè poi arrivano le partite difficili. Sulla formazione di stasera si sa poco: credo che davanti Shomurodov sia favorito su Dovbyk, ma per il resto c’è tanta incertezza. Friedkin a Roma? Penso sia principalmente per lo stadio, è il mese del progetto definitivo, è quello l’appuntamento cardine. Sul Ceo però mi sono arrivate notizie di qualche rallentamento e di qualche colloquio in più…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Ieri è circolata l’indiscrezione che stasera possa giocare Paredes. Hummels? Mi sembra impossibile che non giochi titolare. Io da allenatore schiererei la formazione migliore stasera, perchè devi fare assolutamente i tre punti. Ma oggi qual è la formazione A e qual è la formazione B?…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “A me ieri le parole di Svilar mi hanno colpito, se il calciatore è convinto che gli stanno rubando le partite diventa un circolo vizioso da cui devi toglierti… La partita di stasera? Juric continua a dire che non c’è una scelta tra le due competizioni, ma tu devi pensare al campionato, è quella la priorità. Se il pensiero nella proprietà è veramente che la stagione ormai è compromessa, allora scegli l’allenatore adesso, scegli chi ti porterà nel futuro e che userà questi mesi per fare errori, capire e adattarsi alla piazza…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Ma come, la Roma non c’è, sta a Bruxelles, e i Friedkin arrivano ora… Se saranno allo stadio domenica sarei molto stupito. Se lo facessero, lo apprezzerei molto. Ridimensionerebbe la voglia di fischiarli, perchè uno potrebbe dire: “Però, capperi, si sono presentati…”. Io tra l’altro non sono così sicuro che arrivino…poi vediamo. Prossime due partite decisive per Juric? Lo diciamo da tempo…”

Jimmy Maini (Radio Manà Manà Sport): “Ogni volta che sentiamo una gara descritta dall’allenatore ci dobbiamo sentir raccontare un’altra partita, sinceramente mi dispiace. A sentire Juric, sembra che tutto fili liscio quando non è assolutamente così… Il mental coach? Ci sta, può aiutare, ma tutto deve partire dall’allenatore, che deve trasmettere entusiasmo, perchè il gruppo lo assorbe. E invece temo che ci sia un’aria negativa che la squadra respira dentro lo spogliatoio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io sono anti-turnover…Ronaldo non lo ha mai fatto…il turnover i giocatori forti non lo fanno. Juric deve mettere in campo la formazione migliore senza pensare al Bologna, perchè quella di stasera è un trappolone di quelli che non ne esci più… I belgi non saranno fortissimi ma avranno grandi motivazioni e non devi cercarti guai…ci manca solo che mandi in campo una formazione senza né capo né coda…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Roma deve vincere stasera e basta, poi si parla del resto…Sento che Dybala partirà dalla panchina, e qua c’è tutta la risposta al suo problema. Le qualità sono innate, lui sarebbe decisivo per la Roma ma non lo è, purtroppo…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!