Roma, in attesa del Ceo arriva lo psicologo: scelto Tim Coates

NOTIZIE AS ROMA – Mentre prosegue la ricerca del nuovo amministratore delegato la Roma continua a strutturarsi con figure che possano migliorare le prestazioni sul campo, scrive l’edizione odierna de Il Tempo.

Dopo l’arrivo di Mark Sartori come nuovo «Director of Performance», ovvero il coordinatore di tutti i reparti scientifici (medico, fisioterapico e alimentare), i giallorossi hanno scelto Tim Coates come nuovo psicologo del club. Inglese, ma in grado di parlare anche italiano e con esperienze passate nel mondo del calcio, occuperà anche il ruolo di «mental coach», e lavorerà a stretto contatto con lo staff di Juric.

Un’ulteriore aggiunta che va a potenziare ulteriormente la parte sportiva della società, in attesa di una riorganizzazione anche per quanto riguarda le cariche più alte, con i Friedkin che proseguono i casting per il sostituto di Lina Souloukou: il nuovo CEO, posto rimasto vacante da fine settembre, dovrebbe essere annunciato entro la fine dell’anno e si starebbe optando per una figura che conosca le dinamiche del calcio italiano.

Fonte: Il Tempo

