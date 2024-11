Finalmente Hummels, Saud spera, turnover totale in attacco

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ il turno di Hummels. Evan Ndicka non è neanche partito per la trasferta in Belgio, a causa di un’indisposizione che gli ha fatto saltare anche la rifinitura di ieri mattina, a Trigoria. Con lui sono fermi ancora ai box anche Hermoso e Saelemaekers.

Per questo, salvo clamorose sorprese, l’ex Borussia Dortmund dovrebbe finalmente esordire dal primo minuto, in compagnia di Mancini e Angelino. Sulla sinistra torna El Shaarawy, mentre a destra spera Saud: al momento Celik però appare sempre in vantaggio sul terzino arabo.

A centrocampo torna Pisilli, così come Cristante, mentre in attacco il turnover sarà totale: riposeranno sia Dybala che Dovbyk in vista del Bologna: in attacco spazio a Soulè e Shomurodov.

