Roma, svolta o addio: Juric si gioca tutto

AS ROMA NEWS – Si giocherà in terra belga, allo stadio Re Baldovino (ex Heysel), la prima delle due finali per Ivan Juric, chiamato a battere l’Union Saint-Gilloise per soddisfare le aspettative dei Friedkin, in arrivo a Roma.

La mission non è impossibile per la squadra giallorossa: i belgi occupano la decima posizione in classifica nel loro campionato, mentre in Europa League sono riusciti a racimolare un misero punticino in tre partite giocate. La squadra di Pocognoli non rappresenta un ostacolo insormontabile. Ma con questa Roma, già sconfitta dall’Elfsborg, nulla può dirsi scontato.

Tra stasera (fischio d’inizio ore 18:45) e domenica prossima, più che le prestazioni conteranno solo i risultati. L’unica cosa che, a sentire Juric, è mancata alla sua squadra in queste ultime apparizioni. Vincere è l’unica cosa che conta per la proprietà americana, che si prepara a sbarcare a Trigoria per studiare la situazione da vicino e capire le giuste decisioni da prendere.

Al momento Juric non sembra essere in discussione, ma quando i Friedkin varcano i cancelli del Fulvio Bernardini ogni ipotesi diventa possibile. Non è un segreto che i texani si siano già mossi con diversi allenatori, studiando un piano B nel caso in cui dovessero accorgersi che il cambio in panchina sia la scelta più appropriata. E il primo a saperlo è proprio Ivan: “E’ tutto chiaro, servono i risultati“, ha ammesso il tecnico. A partire da stasera.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo/ Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Leggo

