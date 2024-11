SVILAR: “Quello di Verona non è l’unico episodio successo quest’anno. Sentiamo che tutto è contro di noi, non è bello…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mile Svilar parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro i belgi dell’Union Saint-Gilloise.

Queste le dichiarazioni del portiere della Roma sulla partita di domani e sul momento difficile vissuto dalla squadra giallorossa:

Ti sei fatto l’idea di quale possa essere il problema di questa squadra. Sulla nazionale, giocherai prima o poi per il Belgio?

“La prima cosa è che siamo stati un po’ sfortunati queste ultime partite, però secondo me dobbiamo fare meglio come si come si vede, però si stiamo ancora un po’ adattando, però secondo me andrà meglio molto presto e da domani vogliamo iniziare a vincere e alzare il nostro morale e pensare partita dopo partita e solo a vincere. La seconda cosa non ti posso rispondere, purtroppo…”.

Come ti senti a essere un punto fermo per la squadra? Hai la sensazione che il rapporto tra la Roma e gli arbitri ci siamo qualcosa che non va?

“Sulla prima cosa, no, io mi sento proprio al normale e provo a concentrarmi sul lavoro giorno al giorno con il misteri, con tutti l’altri, di fare belli allenamenti e di vincere partite che ne abbiamo bisogno. Sulla seconda cosa, non so cosa posso dirti perché ci sono stati episodi secondo me non giusti verso di noi. Quello è successo domenica secondo me era da annullare, intendo il secondo gol, forse sarebbe stata tutta un’altra partita e questo purtroppo non è l’unico episodio che è successo quest’anno. A volte sentiamo che tutto sta un po’ contro la Roma in questo momento e questo non è bello, però noi dobbiamo concentrarsi su quello che controlliamo noi, di fare bene in campo e dopo i risultati andranno meglio. Se pensi troppo in quello che non puoi controllare sei ancora meno concentrato su quello che fai in campo e in questo momento non è la cosa giusta”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!