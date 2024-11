JURIC: “Ho parlato con Friedkin, sento fiducia ma ora bisogna fare i risultati. La squadra deve credere in quello che fa” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Ivan Juric torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Union Saint Gilloise-Roma, gara valida per la quarta giornata dell’Europa League.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore croato sulla sfida contro la squadra belga e sulle scelte di formazione che potrebbe operare domani per l’impegno di coppa.

E’ emersa la volontà della sua conferma: l’hanno chiamata i Friedkin? Perchè il giorno di riposo?

“Io sento la fiducia, poi èp chiaro che bisogna fare i risultati. Sul giorno di riposo, è un programma che arriva da lontano. Avendo tutte queste partite, secondo tutti era giusto far ricaricare la squadra per la partita. Con i Friedkin ci siamo sentiti, penso che sia tutto chiaro, non c’è da indagare troppo…”

Quanto è importante la partita domani?

“Bisogna vincere, fare una grande partita, serve per il morale. Mi dispiace parlare degli episodi, ma perdere la partita di Verona non è stato giusto. Domani è importante vincere per il morale”.

A cosa è dovuto l’andamento altalenante?

“Dopo Firenze abbiamo fatto belle partite, ma gli episodi determinano il giudizio. Chiaro, questo momento il risultato è primario. I ragazzi devono attaccarsi a quello che stanno facendo mettendo più cattiveria agonistica, devono credere in quello che fanno”.

Il possesso palla che fa la squadra è dovuto dal fatto che non ha ancora fatto uno switch?

“Nella partita contro il Torino vedrai che ogni partita era il 60% per noi. È il dato di fatto, secondo me, che il nostro modo di andare a rubare entra molto in occhio e sennò non si pensa tanto all’altra parte. Penso che questa squadra può fare bellissimo tutte e due cose. C’è… Certe partite l’abbiamo fatto, che sia in aggressività a rubare la palla, ma sia nel dominio. Per me piace tutto, sinceramente. Adesso in questo momento non abbiamo risultati, però penso che questa squadra può fare sia aggressione alta, rubare subito, andare verso la porta, ma anche costruire bene da dietro e tenere pallino di gioco in mano”.

Le transizioni in campo? Sta pensando a una formazione per domani e una per domenica o pensa solo a quella di domani?

“Se parliamo di Firenze ti dico disastro, sono d’accordissimo, nelle transizioni c’è una squadra addormentata, non concentrata, distanze lunghe, niente da dire. Se guardo la partita a Verona, io mi ricordo l’ultima ripartenza, non mi ricordo altro, non mi ricordo neanche… mi ricordo tiro che è nato calcio angolo e un altro tiro da 20 metri e nessuna parata di mille, nessuna occasione che abbiamo subito. Se dico questo, contro Torino in totale la squadra ha subito quattro tiri, non verso la porta, in totale. Contro Verona sette, questi sono i numeri che magari anche Daniele diceva, però è chiaro che le ultime due non abbiamo dato ripartenze, non ricordo quella ultima dove per me siamo andati over nel senso di voler vincere e non abbiamo subito nessuna ripartenza di Torino, di Verona, di Firenze, tutta un’altra cosa dove squadra completamente non concentrata, per cui questa è la mia risposta per adesso. Seconda, con tutta sincerità domani noi dobbiamo vincere, ci concentriamo molto sulla partita di domani perché non è il campionato che abbiamo proprio bisogno, i ragazzi hanno bisogno per morale perché l’ambiente a Verona, erano consapevoli, anche in primo tempo, che stanno facendo molto bene nel gioco, erano convinti che la possono ribaltare, hanno fatto gole, erano convinti che vinceremo a dando forte, non è successo e secondo me i ragazzi proprio hanno bisogno di successo e faremo di tutto per vincere domani e poi penseremo a domenica”.

