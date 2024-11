Mangiante (Sky Sport): “I Friedkin non hanno intenzione di vendere la Roma. L’eventuale nuovo allenatore sarebbe di alto profilo. E sul Ceo…”

AS ROMA NEWS – Il giornalista di Sky Sport, Angelo Mangiante, è tornato a parlare delle questioni legate alla Roma intervenendo ai microfoni di Radio Manà Manà Sport.

Il giornalista dell’emittente satellitare rivela come, nonostante quello che può sembrare, i Friedkin non abbiano alcuna intenzione di cedere il club capitolino: “La Roma non è in vendita“, assicura Mangiante, “I texani non hanno intenzione di vendere a breve e medio termine“.

Sull’arrivo di un nuovo dirigente: “Io lunedì avevo la sensazione che Juric sarebbe rimasto, e allo stesso modo mi viene da dire che la nomina del Ceo non sarà imminente. Se sarà italiano? Non ne sono sicuro. Sui nomi usciti in queste giorni (Antonello, Fenucci, Carnevali, ndr) non ho trovato conferme di contatti approfonditi, anzi, alcuni di questi non sono nemmeno stati contattati“.

Sulla possibilità di un cambio in panchina: “L’eventuale allenatore che arriva non sarà un’altra toppa, sarà un tecnico di alto profilo. Arriverebbe con un contratto più o meno lungo perchè arriva per iniziare a costruire…”

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!