LIVE! Sancho riflette sull’offerta della Roma e valuta le altre proposte: spunta il Borussia Dortmund

La Roma resta in attesa di una risposta da Jadon Sancho per sbloccare definitivamente la trattativa. Il via libera del giocatore è infatti l’ultimo passaggio necessario per procedere verso la chiusura dell’operazione.
Come riporta in questi minuti Fabrizio Romano, il Manchester United si è già detto pronto ad accettare l’offerta giallorossa, pari a 20 milioni di sterline, ma al momento tutto è fermo in attesa della decisione dell’esterno offensivo inglese.
Sancho, secondo quanto filtra, si è mostrato disponibile a discutere il possibile trasferimento già dall’inizio di questa settimana. Tuttavia, le parti stanno ancora lavorando alla definizione dei termini dell’accordo personale, un aspetto che si rivelerà determinante per la buona riuscita dell’affare.
🚨🏴 AS Roma are still waiting for Jadon Sancho to give his green light to the move.
Manchester United, prepared to accept Roma’s £20m bid for Sancho… but waiting for Jadon’s decision.
Jadon, open to discuss since earlier this week but still working on personal terms. pic.twitter.com/NUmr00PYoq
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025
ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 17:45 – Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, nelle ultime ore i dirigenti della Roma hanno avuto dei colloqui con l’entourage di Jadon Sancho per discutere i termini dell’accordo ed esporre il progetto del club. Si attende la decisione definitiva del giocatore, che ha già aperto ai giallorossi, ma che vuole valutare tutte le possibilità sul tavolo, visti i numerosi club alla finestra, tra cui anche la sua ex squadra, il Borussia Dortmund, che continua ad osservare la sua situazione. Una volta ottenuto il via libera dal ragazzo, la Roma potrà chiudere l’affare.
ci vuole una pazienza per il mercato incredibile
Dai che manca poco……
dajeeeeee Roma
Ma scusate eh
Me comprate Sancho…. e me vendete Cone’?
No. Non mi piace per niente.
I giocatori forti non si vendono.
Così non arrivi mai
Me sembra la corsa del Pecoraro.
Corri corri per anda’ paro.
Non mi piace per niente
non fate partire kone
45 per kone ? Lo valutano quanto Frattesi ?
Odio L Inter quanto la Juve ( se non di più )
non fate partire manu kone
se lo fanno partire, non per meno di 60 milioni
Grande acquisto Sancho……. però non facciamo cavolate con Kone’, Forza Roma
Quattro anni che non la struscia,e si dice abbia problemi di depressione.Ma noi confidiamo nei poteri taumaturgici del Gasperini.Sto mercato mi ricorda quello del 1970 (io c’ero,ahime’).Soprattutto in termini di vassallaggio alle strisciate.Marchini allora dovette scappare a gambe levate…vedremo i risultati a fine stagione.Intanto vorrei vedere una conferenza stampa del trio Magara nel merito..
Tecnicamente il giocatore non si discutere, mi chiedoil perché dopo il Borussia abbiamo disatteso le aspettative. Speriamo che Gasp riesca a rivitalizzarlo. Su Kone non so che pensare, non capisco se Gasp non lo.reputi importante oppure pur di avere esterni sia pro to a sacrificarlo. Chiaramente avrei preferito vendere Ndicka al Neom che Kone all’Inter. Poi se proprio dobbiamo che almeno ce lo strapagassero, non accontentiamoci.
Il perché risponde al nome di Manchester e al cognome di United. Faccio fatica a ricordare un singolo giocatore che abbia rispettato le aspettative lì negli ultimi dieci anni
L’addio di Ferguson e l’arrivo dell’americani, insieme all’esplosione del city, hanno affossato la squadra più tifata al mondo. Non se so più ripresi, unica parentesi Mourinho che è l’ultimo ad aver vinto con lo UTD.
Se per prendere Sancho devo rinunciare a Kone rimango come sto, non fate scherzi.
E giochi con Baldanzi o Elsha titolari?
E poi TU rimaniamo come stai…
Gasp, Massara e Ranieri NO
UltrasRoma75 se il concetto deve essere questo del tipo mi vado a prendere l’attaccante esterno buono e in compenso però per finanziarmelo mi do poi via il centrocampista più forte che ho in rosa in un ruolo già carente di suo mica migliori peggiori.
È come dire mi migliore un settore ma intanto mi peggioro l’ altro lasciando scoperta una situazione già delicata di suo, per poi ritrovarmi a prenderne due di centrocampisti anziché uno solo già mancante in meno di due settimane della fine del mercato.
Obiettivamente non è una mossa intelligente questa e comunque se vuoi un attaccante esterno ugualmente valido evitando di cederti kone ti prendi allora Bailey in prestito e il problema l’ hai risolto e semmai vuoi sacrificare qualcuno di quelli buoni allora cedi ndicka che è più facile da sostituire in rosa rispetto ai centrocampisti.
ore caldissime, però lo dico con tutta onestà la roma deve chiedere di piu di 45mln per kone, vale quasi quanto un leoni? se si fa la stagione giusta con tutta la squadra che funziona e si arriva in top 4 il prossimo anno te ne danno 80 dall estero, piuttosto lasciate stare bailey ma non vendete kone
vi giuro, nn si può leggere…. Kone all Inter.
io non lo venderei maiiiiiiiii
e se proprio lo voglio vendere, vendetelo all estero.
che senso ha rinforzare una diretta concorrente
mamma mia che bel regalo di ferragosto che ci fanno
Evidentemente dall’estero non lo ha chiesto nessuno…
Tranquillo amico mio, per ora sono solo canzonette…
Se Gasperini ha approvato vuol dire che può tornare quello di un tempo. Svoltona.
Gasperini ha detto 100 volte che lui non fa nomi ma suggerisce ruolo e caratteristiche a poi il Massara fa il resto. A parte rare eccezioni. NOn e’ lui ad approvare o no. A lui vengono consegnati giocatori che deve far rendere, none’ lui ad approvare o no.
Forse non fa nomi.. Ci sta, i nomi li porta il Ds..
Ma quando il Ds porta i nomi lui, lo staff.. Vedranno video completi dei calciatori per ore..
Prima di spendere mln su mln l’allenatore da il suo parere..
E lo ha spiegato anche un suo vecchio Ds.. “io gli portavo i nomi lui me li bocciava qualche volta”
Ma questa dovrebbe essere una cosa scontata..
Ti pare che Gasp dice le caratteristiche e poi il Ds porta calciatori senza parlarne al mister.. Ma non scherziamo non funziona così in nessuna società..
Forza Roma
si ok basta che non vendono kone’, se no e come dire si rattoppa un buco e si provoca una voragine, sul mercato bisogna mettere pellegrini cristante baldanzi El shatawi dobbik pisilli, quelli bravi si devono tenere a tutti i costi se si vuole vincere qualcosa ( kone’ svilar Angelino dibala sole’ ndika )
De sancho me me frega il giusto kone non si tocca
Ieri c’era l’accordo con il giocatore ma non ancora con lo United, oggi il contrario. Attendibilità zero. E poi il tutto per accettare la polpetta avvelenata di Koné.
…e questo ti dovrebbe far capire quanto fondata sia la notizia su Konè.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
koné all’Inter sarebbe da incapaci
la cosa più grave, secondo me, è dare Kone all’ Inter anche se ti dà 50mln.
vendere Kone no assolutamente no meglio rimanere così……..lo vai a vende all’Inter poi…..ma
caro Massara così cero bono pure io
Se sulla panchina c’era José andava nei loro uffici e gli rivoltava tutto
Sì a Sancho, no alla cessione di Kone’, sopratutto alle cifre che circolano. Per l’età e lo spessore tecnico del giocatore, la sua valutazione non può essere inferiore a 70 milioni, la cifra che fu pagata per Tonali. Anzi, con il recupero dell’inflazione, ci avviciniamo agli 80.
Ma in tutto questo, che ne pensa Gasperini?
Sarebbe carino saperlo, mi fido solo di Ranieri, non del Gasp e non certo di Massara, un DS normale e normalizzato.
Sancho è una grande scommessa. Il suo talento si è visto a sprazzi in Bundesliga e molto di meno in Premier. Per via del suo stipendio, sinceramente avrei preferito un profilo più giovane e in rampa di lancio ma sono convinto che, se lo prenderemo, Gasp potrà rivitalizzarlo.
Chi vivrà vedrà
daje maggica
scommessa a 26 anni e che ha girato mezzo mondo ? 😂😂😂😂😂😂😂
A mio modestissimo avviso scelta sbagliata sul modello Abraham.
Sono giovani inglesi di un certo specifico background che e’ da evitare accuratamente per chi vuole un gruppo serio e disciplinato. Hanno la stessa testa, testa non buona.
Ha fallito al Manchester e temo fallira’ alla Roma.
Capisco che le scelte e le possibilita’ non siano molte e siano forse quasi obbligate ma io spero non lo prendano e casomai solo in prestito con diritto.
Spero vinca il pallone d’oro, se viene, ma gia’ sento che non e’ giusto.
Ma chi e’ sto Sancho… per carita’.
@Alex
Solo tu non conosci Sancho… E che commenti strani… Giovani Inglese con la testa non a posto? Invece Tonali si…
Esci dalla caverna ed evita commenti a casaccio. Sancho e’ un ottimo giocatore. L’ideale per no
kone’ incedibile o disdico abbonamento……
Se con la vendita di Koné acquisisci le prestazioni di Fiorentino e Magassa s …può…fare. Ederson veniva dalla Salernitana. DeRoom e Pasalic prima dell’Atalanta, chi erano?
prendiamo lui e basta ,leviamo kumbulla pellegrini baldanzi hermoso e teniamo kone
Onestamente,se mi puntassero una pistola alla tempia per fare vendere un pezzo da 90 , allora venderei N’ Dicka…..Se proprio fossi costretto….Ma è una mia opinione….A proposito,il polacco da 6 milioni ?
Kone’ non si tocca.
La Roma prende Sancho con obbligo di riscatto e Bailey con diritto di riscatto.
Questo significa che entrambi andranno a bilancio nel 2026 quando non avremo i paletti del FairPlay.
Quindi non è necessario vendere Kone per prendere i due esterni… queste sono solo dicerie dei pennivendoli.
Se la Roma dovesse vendere Kone non sarà per acquistare questi due ma per altri motivi a noi sconosciuti.
Stesso discorso per il monte ingaggi visto che Kone prende meno di Hermoso, Pellegrini Dybala e altri.
Quindi Kone potrebbe essere venduto a prescindere dagli acquisti oppure potrebbero essere solo montature dei giornalai.
Lo scopriremo domani in amichevole.
Amici giallorossi, buon ferragosto! Diamo fiducia al nuovo ciclo e restiamo uniti. Il Napoli ha venduto dei pezzi pregiatissimi ultimamente eppure ha vinto lo scudetto. Io sono calcisticamente innamorato di konè, esattamente come voi, ma se mi porti in champions con ghilardi o altri giovani di belle speranze, sono disposto ad accettare anche una dolorosa cessione. Vedremo. FRS!
L’upgrade Sancho non vale il downgrade Koné. Non farei mai l’inglese se questo significasse finanziarlo col francese.
Piuttosto si mettano fuori rosa i giocatori considerati esuberi. Se solo potessimo mandare in prestito 3-4 esuberi con il risparmio degli ingaggi si troverebbero i soldi per Sancho senza cedere Koné.
Ehhh….hai detto bene,se solo….
quindi fiducia e poi giudichiamo
SFR!!!!
Il problema principale è che la Società non smentisce la trattativa su Kone. Speriamo solo che a Ferragosto non lavorano e che domani arrivi la smentita.
Ma Kone vale meno di Frattesi (che fa panchina all’Inter)? Se non ricordo male ci avevano chiesto 40-45 mln per Frattesi e noi dovremmo vendere Kone per la stessa cifra se non meno? Il titolare del centrocampo della Nazionale francese? Non è possibile accontentarsi sempre. Non facciamo sempre gli stessi errori, ma Salah valeva solo i 50 mln a cui è stato venduto? Può avere un senso venderlo a 45 mln più un Frattesi (se Gasp pensa che possa fare meglio) altrimenti è follia. Così come siamo, senza vendere Kone, ci manca ancora in centrocampista e noi ne vendiamo uno? Vedessero Cristante a 40 mln visto che leggo spesso che alla fine è scelto da ogni allenatore, perché alla fine della storia mi sembra che rimanga sempre per mancanza di acquirenti. Pellegrini, Dpbvyk, Celik e Cristante, sono questi i giocatori con cui fare mercato. Difficile, sicuramente, ma se non tagliamo i rami secchi saremo sempre punto e da capo.
Kone è giovane e forte, certo non è Falcao, ma costa relativamente poco e rende molto. Premesso che sembra una notizia creata ad arte per dare un pó di fiato all’inter, ma penso che se fosse vera sarebbe una brutta notizia. Tra l’altro, perché fare favori all’inter che l’anno scorso non ha fatto sconti per Frattesi? Detto ciò, se così fosse dovremmo ricavarne una somma molto importante, altrimenti avresti indebolito il centrocampo cedendo una certezza e rafforzato l’attacco facendo una scommessa, considerando il rendimento attuale di Sancho
io alla cessione di Konè nn credo, mi pare una cosa cervellotica…..l obbligo per Sancho è al prossimo anno quindi nn viene ceduto per quello
almenochè nn arrivino anche un centrocampista un difensore centrale è un Quinto a sx
Se vendono Kone devono prendere 2 centrocampisti non uno, siamo corti numericamente a centrocampo! Abbiamo 3 centrocampisti e uno è Cristante più Pusilli che non viene usato in mediana da Gasperini
Pisilli chiaramente
Siamo arrivati al paradosso che non si riesce ad essere contenti per l’acquisto di un giocatore che potrebbe farci fare il saluto di qualità per via dei rumors di mercato su Koné. Solo i silenzi scellerati di questa proprietà e, a seguire, della dirigenza e dell’advisor fanno presagire il peggio. Giù le mani da Koné!!!!!!!
Per consolarci (co l’ajetto) cerchiamo di attendere la fine del mercato e vedere se saremo complessivamente più forti dello scorso anno o meno.e, soprattutto, se avremo una rosa più consona al credo dell’allenatore. Se vedessero Kone e, oltre agli attaccanti ,prendessero 2 centrocampisti (non importa con quale formula, perché ne servono 2, non uno,) ,gli attaccanti e riuscissero a prendere anche un esterno al posto di Salah Eddine, potremmo essere più forti. Ma riusciranno a fare tutto? Ogni anno spero, ma chi di speranza vive…Se c’è un progetto e ci fidiamo delle scelte del trio Gasp – Ranieri – Massara proviamo a lasciare fare
A me Konè non è mai piaciuto, buon giocatore e nulla più. Pessimo sotto porta.
Se venisse ceduto non mi strapperei i capelli.
A me si, ma dipende da chi prendono e, soprattutto, dalle valutazioni del tecnico .Se faranno un’operazione del genere sicuramente è perché c’è l’avallo dell’allenatore che avrà già dato l’ok per il sostituto
Si è guadagnato i galloni di titolare di una delle nazionali più forti e ricche di talenti, quindi oggettivamente la definizione di “buon giocatore e nulla più” non regge.
Che non veda la porta è un dato di fatto nonché il suo principale punto debole, altrimenti sarebbe probabilmente già in un top club europeo.
Non è detto che non possa ancora migliorare da questo punto di vista, e sicuramente un modulo offensivo come quello gasperiniano potrebbe agevolarlo.
D’altronde Nainggolan, prima di finire tra le braccia e le cure di Spalletti, aveva segnato sì e no un paio di gol in tutta la carriera ed era più avanti con l’età rispetto a Koné.
Concordo con Monika sul fatto che se questa operazione va in porto sarà perché anche Gasperini avrà dato il suo ok e non a suo dispetto.
Baileys non serve. I soldi spendeteli per un altro CC da affiancare a Konè ed El Aynaoui. Oltre al difensore al posto di Kumbulla e, se del caso, per un altro difensore al posto di N’Dika.
Non vorrei che tutto questo sia fumo negli occhi per farci accettare la cessione di Kone. Kone non si deve vendere. Mi rifiuto di pensare che gente navigata, esperta di calcio come Gasperini, Ranieri e Massara, possa commettere un errore simile.
C’è chi dice che Sancho è un ex giocatore. Al di là di tutto Kone’, Sancho o non Sancho, non lo venderi mai.
Massara con Kone’ non sbagliare….noi tifosi non siamo d’accordo…..
Come Sancho tra prestiti e ingaggi anche inferiori se ne trovano alternative. Non puoi ASSOLUTAMENTE VENDERE KONÈ. È UN SUICIDIO. Piuttosto entro il prossimo anno ti puoi liberare di Pellegrini, Cristante, Baldanzi, Kumbulla, Hermoso. Di sicuro non ci ricavi lo stesso dalla vendita di Konè ma già sbologni almeno 3 con ingaggi folli che ti danno poche garanzie e che non valgono un granché.
Mi sto convincendo sempre di più che si tratta di scelta tecnica con l’ok dell’allenatore…non c’è altra spiegazione, la riunione di pochi giorni fa secondo me ha deciso le mosse…Kone ritenuto non centrale nel modo di giocare e probabilmente non fa impazzire l’allenatore, quindi dentro 2 esterni e 1/2 cc per ora…Fendrup?
Forza Grande Roma
Sancho se si ricorda come si gioca a pallone è un bel giocatore ma ho tanti dubbi !punterei più su laurente o zhogoia.
Insisto, bisogna essere onesti, noi eravamo abituati a centrocampisti monopasso, eravamo assuefatti, Kone c’ha svegliato…però non facciamolo passare per un fenomeno. Ripeto che secondo me è una scelta tecnica, quindi dell’allenatore…poi ognuno può pensarla come crede, mi sembra giusto. Per quanto mi riguarda me so stufato, voglio gioca’!!
Forza Grande Roma
Sicuramente non meno di 50 Milioni verrà dato, cmq bisogna capire che l’ allenatore è cambiato, e ha la sua idea di calcio, abbiamo persone che vogliono il bene della Roma, io ho grande fiducia e ne darò, se serve per prendere 2 giocatori importanti ben venga l’ obiettivo oggi è la Champions League 💪🏻
