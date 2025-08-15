LIVE! Sancho riflette sull’offerta della Roma e valuta le altre proposte: spunta il Borussia Dortmund

La Roma resta in attesa di una risposta da Jadon Sancho per sbloccare definitivamente la trattativa. Il via libera del giocatore è infatti l’ultimo passaggio necessario per procedere verso la chiusura dell’operazione.

Come riporta in questi minuti Fabrizio Romano, il Manchester United si è già detto pronto ad accettare l’offerta giallorossa, pari a 20 milioni di sterline, ma al momento tutto è fermo in attesa della decisione dell’esterno offensivo inglese.

Sancho, secondo quanto filtra, si è mostrato disponibile a discutere il possibile trasferimento già dall’inizio di questa settimana. Tuttavia, le parti stanno ancora lavorando alla definizione dei termini dell’accordo personale, un aspetto che si rivelerà determinante per la buona riuscita dell’affare.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 AS Roma are still waiting for Jadon Sancho to give his green light to the move. Manchester United, prepared to accept Roma’s £20m bid for Sancho… but waiting for Jadon’s decision. Jadon, open to discuss since earlier this week but still working on personal terms. pic.twitter.com/NUmr00PYoq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 17:45 – Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, nelle ultime ore i dirigenti della Roma hanno avuto dei colloqui con l’entourage di Jadon Sancho per discutere i termini dell’accordo ed esporre il progetto del club. Si attende la decisione definitiva del giocatore, che ha già aperto ai giallorossi, ma che vuole valutare tutte le possibilità sul tavolo, visti i numerosi club alla finestra, tra cui anche la sua ex squadra, il Borussia Dortmund, che continua ad osservare la sua situazione. Una volta ottenuto il via libera dal ragazzo, la Roma potrà chiudere l’affare.