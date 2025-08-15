LIVE! Konè, contatti indiretti tra Roma e Inter: riflessioni in casa nerazzurra, attesi sviluppi nelle prossime ore

Resta in bilico il futuro di Manu Konè, accostato con forza all’Inter nelle ultime ore. Stando a quanto riferisce il giornalista Matteo Moretto su Youtube, il club nerazzurro sta valutando in questi minuti la fattibilità dell’affare.

I contatti tra la Roma e l’Inter sono avvenuti per canali indiretti, riferisce Moretto, con i nerazzurri che stanno effettuando riflessioni interne sull’operazione Konè viste le difficoltà a chiudere con Lookman. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi.

IN AGGIORNAMENTO…