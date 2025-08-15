LIVE! Konè, contatti indiretti tra Roma e Inter: riflessioni in casa nerazzurra, attesi sviluppi nelle prossime ore

Resta in bilico il futuro di Manu Konè, accostato con forza all’Inter nelle ultime ore. Stando a quanto riferisce il giornalista Matteo Moretto su Youtube, il club nerazzurro sta valutando in questi minuti la fattibilità dell’affare.
I contatti tra la Roma e l’Inter sono avvenuti per canali indiretti, riferisce Moretto, con i nerazzurri che stanno effettuando riflessioni interne sull’operazione Konè viste le difficoltà a chiudere con Lookman. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi.
IN AGGIORNAMENTO…
D’accordo, grazie… Un saluto e buon ferragosto a tutti i Romanisti.
Ecco, riflettete…e se non avete 55 per lookman, mi pare strano che ne abbiate 50 per kone.
perché se pensate di prendere il centrocampista della Francia alla stessa cifra a cui ci volevate appioppare una vostra riserva l’anno scorso, avete capito male (o semo coj..i noi…)
Direi che a riflettere dovrebbe essere la Roma. Noi di giocatori forti in rosa li contiamo sulle dita di una mano, venderne uno non la trovo buona cosa perchè si dovrebbe tendere ad averne in rosa almeno 11 ( non parlo di campioni ma di gente forte) e non 4/5.
Tra l’altro Gasp predica di avere gente a disposizione per fare la preparazione e uno forte preparato da Gasp tutta l’estate che facciamo glielo vendiamo per prenderne due in attacco la cui resa sarà tutta da verificare, unica cosa certa è che molto difficilmente questa operazione ci renderà un centrocampo più forte a meno che Massara non tiri fuori dal cilindro un emenrgente che si integri alla perfazione al gico di Gasp e diventi forte entro l’autunno.
mi sembra una bufala….almeno spero 🤞
Per le cifre che girano sul mercato, se Thiaw vale 40, se Wesley e E.A. valgono 25, Manu Koné, centrocampista titolare della nazionale francese, non può valere meno di 60.
Vedete un po’ voi se è fattibile, e soprattutto lo vedesse la Roma…
non c’è fa fare nessuna riflessione, Koné non si tocca!
La sua cessione all’Inter sarebbe una vergogna assoluta.
Ma stiamo scherzando? Se questo serve per prendere gli attaccanti stiamo bene così grazie
Non facciamo scherzi.Dovremmo venderci il nostro miglior centrocampista per prendere sancho panza che aspetta la chiamata del dortmund?Mai nella vita.
Ribadisco che vendere a 40 milioni rasenta la follia. Posto che tale malick thiaw del Milan as esempio è stato venduto per la stessa cifra. Nessuno è incedibile per carità ma è appunto la cifra della cessione che non ha senso non sposta nulla economicamente a meno che non sei sull’orlo del fallimento e ti indebolisce tecnicamente mentalmente e strutturalmente nell’ambito della serie A ci riduciamo ad una Fiorentina qualsiasi che vende alla Juve (ma almeno loro a caro prezzo e parecchie sole)
Siamo passati da Massara che va a casa de Marotta je citofona e lo supplica de accollasse Konè a contatti indiretti del tipo ciò n’amico de n’amico che conosce er portiere de Marotta il quale ha origliato una telefonata der dirigente interirista conclusasi con un “ci sentiamo Manu”. Il portiere dedotto che si trattava del centrocampista giallorosso ha chiamato suo nipote che conosce il cognato dell’aiuto cuoco che lavora a Trigoria per far giungere la voce al ds giallorosso.
Tutto questo pe mannacce pe traverso er pollo coi peperoni a ferragosto…ma annatevene a fa…..
Operazione totalmente scellerata (mi chiedo cosa abbia in testa il trio Massara Ranieri Gasperini), visto che:
– manca una settimana all’inizio del campionato
– vai a rinforzare l’Inter
– e’ profondamente scorretta verso i tifosi tenuto conto che riguarda un giocatore importantissimo in un settore nevralgico e arriva praticamente al termine del ciclo di sottoscrizione degli abbonamenti (campionato e coppa)
Per l’eco che ha avuto la notizia e per le reazioni che ha scatenato (Negative), se fosse stato solo un chiacchiericcio tra intermediari senza l’avallo della Roma ci sarebbe stata una smentita della società che invece ad ora è rimasta in silenzio.
Ma ribadisco, un colpo di sole ferragostano ci può stare e si può perdonare, l’importante è rinsavire per tempo.
i famosi contatti indiretti per un affare da 50 milioni…
Frattesi panchinaro all’Inter e in una nazionale ridicola avrebbe più valore di Kone titolare tra le prime tre al mondo e con enormi margini di miglioramento, a meno di 80 neanche mi siederei al tavolo.
Kone non si tocca!!
Che la Roma abbia proposto Konè all’Inter a cifre cosi’ ridicole non ci credo neppure se lo vedo. Rimango dell’idea che sia la solita cavolata estiva. Quel che mi sembra strano è che alle prime avvisaglie, non sia arrivata una secca smentita da parte della Società Va bene che è Ferragosto ma far nascere un simile putiferio per poi lasciarlo proseguire non porta nessun vantaggio
Me sembra tutto una follia. Vendiamo Kone per finanziare l’arrivo tra l’altro ipotetico di Sancho, che tra l’altro sono anni che delude. Era da prendere Nene che è in rampa di lancio. Comunque eventualmente per finanziare il mercato sarebbe meglio vendere Ndicka che è più facile da sostituire perché di centrali buoni ce ne sono tanti in giro. In Italia ci sono Loucumi Solert ed in Europa e pieno. Inoltre con l’Inter non farei affari perché gli abbiamo fatto tanti regali, vedi Samuel Chivu Batistuta Dzeko Zalewski e quando gli abbiamo chiesto Frattesi ci anno risposto picche sparando 40/45 milioni. Inoltre hanno quel Marotta che mi sta sulle 00. Si sente furbo e superiore ed a me personalmente queste persone non me piaciono. Guarda che schifo che anno combinato con Lookman quest’anno.
Se vendessero Konè sarebbe un errore molto grave; meglio prendere un esterno sinisto in prestito che togliere il migliore centrocampista della rosa. Sarebbe un’operazione tipo Monchi Pallotta.
Prestare molta attenzione al parere di Gasperini, perché questo è capace di sbattere la porta e andarsene.
