Calciomercato Roma, fatta per Kumbulla al Maiorca: prestito con diritto a 8 milioni di euro

Roma molto attiva sul mercato, non solo in entrata ma anche in uscita. Come riportato da Fabrizio Romano, i giallorossi hanno infatti raggiunto l’accordo con il Maiorca per la cessione di Marash Kumbulla.
Trattativa chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni di euro. Il difensore partirà in queste ore in direzione Spagna per svolgere le visite mediche.
🚨🇦🇱 Excl: Mallorca agree deal to sign Marash Kumbulla from AS Roma.
Deal done on loan with €8m buy option clause, player authorized to travel as Mallorca sources confirm medical booked. pic.twitter.com/gqtEIVAgUp
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!