Calciomercato Roma, fatta per Kumbulla al Maiorca: prestito con diritto a 8 milioni di euro

Roma molto attiva sul mercato, non solo in entrata ma anche in uscita. Come riportato da Fabrizio Romano, i giallorossi hanno infatti raggiunto l’accordo con il Maiorca per la cessione di Marash Kumbulla.

Trattativa chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni di euro. Il difensore partirà in queste ore in direzione Spagna per svolgere le visite mediche.

