Roma-Neom, i convocati di Gasperini: torna Dybala. Out Kumbulla e Salah-Eddine: il terzino è stato bocciato dal tecnico

Questo pomeriggio alle ore 17, la Roma scenderà in campo al Benito Stirpe di Frosinone per l’ultima amichevole di questo pre-campionato contro il Neom.

Il tecnico Gian Piero Gasperini, dopo l’allenamento di questa mattina, ha diramato la lista dei convocati: tornano Evan Ndicka e soprattutto Paulo Dybala. Out Salah-Eddine: il terzino, riferisce Filippo Biafora de Il Tempo, è stato bocciato dall’allenatore ed è in cerca di una sistemazione. Fuori anche Marash Kumbulla, che si trasferirà al Maiorca, e Lorenzo Pellegrini, infortunato.

Questa la lista completa:

Portieri: Vasquez, Zelezny, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy

(Fonte: asroma.com)