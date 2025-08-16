Roma-Neom, i convocati di Gasperini: torna Dybala. Out Kumbulla e Salah-Eddine: il terzino è stato bocciato dal tecnico

Questo pomeriggio alle ore 17, la Roma scenderà in campo al Benito Stirpe di Frosinone per l’ultima amichevole di questo pre-campionato contro il Neom.
Il tecnico Gian Piero Gasperini, dopo l’allenamento di questa mattina, ha diramato la lista dei convocati: tornano Evan Ndicka e soprattutto Paulo Dybala. Out Salah-Eddine: il terzino, riferisce Filippo Biafora de Il Tempo, è stato bocciato dall’allenatore ed è in cerca di una sistemazione. Fuori anche Marash Kumbulla, che si trasferirà al Maiorca, e Lorenzo Pellegrini, infortunato.
Questa la lista completa:
Portieri: Vasquez, Zelezny, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy
Nun semo cosi scarsi ma serve uno sforzo ulteriore per avere chances di 4 posto/ Europa League.
Necessario passà per il successo sportivo se se vuole cresce, anche economicamente.
Per curiosità e senza polemiche, se ho capito bene dopo cinque (5) anni senza Champions League, ti starebbe bene anche ritornare in Europa League?
Credo intendesse vincerla..l’EL.
Credo intendesse 4º posto/vittoria dell’EL. Che, se si potesse, ci metterei la firma adesso
Vincerla, l’Europa League? Ma dico l’avete vista Aston Villa – Roma 4-0 o eravate al mare?
Eliminati poi qualche mese fa dal Bilbao?
Salah -Eddine un flop.
Forza Roma
Perchè Rensch che è?
Lulli..??
Ma, Reale..??
Darboe..??
Cherubini..??
Lulli, terzino destro. Reale terzino sinistro/centrale, se hanno bocciato SH, siamo praticamente con il solo Angelino, se non con El Sha a tutta fascia. Cherubini alto a sinistra. Darboe e Romano centrali di centrocampo. se arriva Sancho, può essere che Cherubini vada via, che Darboe vada e resti Romano, se arriva Don Chisciotte siamo a posto.
Se Gasperini ha voluto aggregarlo alla prima squadra, vuol dire che un allenatore top, molto esigente, su movimenti, tecnica e fisicità, lo ha notato in positivo. Poi, rimarrà un episodio contingente: ma è senz’altro un indizio positivo. Personalmente me ne rallegro…
Ma saranno decisioni che competono all’area tecnica……o no?
Romano?? E visto che Salah Eddine è stato bocciato c’era tutta questa necessità di scapicollarsi a mandare Mannini a marcire a Castellamare di Stabia?
Festuzio, Mannini va a fare il titolare in serie B, non a marcire in panca….elementare…
È palese che manchino ancora i due esterni alti (Sancho e Bailey)?, un centrale (Ziolowsky)?, un esterno sinistro basso (non circolano ancora voci), ma anche un centrocampista perché con Pisilli, Cristante, Kone e El Aynoui rischiamo di essere corti (Pellegrini e Baldanzi non li calcolo).
5 giocatori ad una settimana dall’inizio del campionato che avranno saltato la famosa preparazione di Gasperini… speriamo che arrivino almeno i due esterni alti questo fine settimana.
Mubudu, purtroppo sui ritardi di mercato viviamo la stessa situazione degli altri anni.. E un errore si.. Ma c’è da specificare che in Italia tutti.. Napoli a parte vivono questo problema..
Le squadre che non hanno calciatori da vendere, vedi un Osimhen.. Vivono il calciomercato sul finale.. Questo è un problema del campionato Italiano..
Per quanto riguarda il modulo che sembra essere lo stesso.. Gasp non cambia.. Utilizzerà il 3-4-2-1.. Chiaramente potrà alternare usando a volte il 3-4-1-2 oppure addirittura il 3-5-2.. Ma la squadra sembra costruita sul 3-4-2-1..
Se dovesse arrivare Sancho sarà il titolare a sinistra.. Uno tra Soule e Dybala a destra..
Di conseguenza a sinistra puoi utilizzare sia Bailey che Elsha.. Io dico che uno di questi due giocherà spesso da quinto.. E punterei più su Bailey..
E un calciatore che in carriera ha giocato spesso anche da centrocampista di sinistra.. Ha la forza e la velocità per occupare tutta la fascia..
Secondo me l’idea è questa.. Uno come Bailey può essere un jolly.. Perché sa giocare un po’ ovunque, destra, sinistra, trequarti, laterale..
Gasp chiede ai quinti di giocare come esterni di centrocampo e di spingersi dentro in velocità..
Insomma lo ha fatto Elsha, lo ha fatto Soule.. Per caratteristiche Bailey e addirittura più adatto..
Forse è per questo che non se ne parla?.. Il mio è un pensiero, non una certezza.. Bisognerà aspettare per vedere se l’idea è realmente questa..
Forza Roma
Se non si crede in Baldanzi centrocampista giusto che venga ceduto ma mi sembra un reparto.um.po corto specie quando il marocchino partirà per la Coppa d’Africa
Mistero Salah-eddine…. Ranieri ha elencato i 5 arrivi del mercato di gennaio come indicati dal tecnico .Qualcosa non torna perché 3 dei 5 sono stati rispediti mentre dei 2 dell.undet 21 olandese forse solo Rensch ha possibilità di restare e ha Wesley davanti
O non era stato Gasperini a dare indicazioni o inizialmente era un altro
Il mercato invernale della Roma, da alcuni definito qui “un buon mercato”, è stato un flop su tutta la linea. Chi lo nega è fuori dalla realtà. Molti giudicano un mercato “buono” solo in base al numero di giocatori che vengono presi. Più sono e più è buono. Invece questa estate il mercato migliore per esempio può averlo fatto la lazio, che non ha fatto mercato.
Nun lo potemo sape se parte pe la coppa d’africa. Pure io pensavo ( me pare presenza con U23 Marocco) de si ma invece dipende dalla risposta alla convocazione della nazionale maggiore ( può scegliere la nazionalità francese).
I pipponi con Gasp nemmeno vengono convocati. Finalmente Kumbulla ( costato 30 milioni )out. Menomale che aveva giocato bene 😅
Sarebbe interessante capire come si effettuano gli acquisti. Dahl, preso, e poi, una meteora. Salah-Eddine idem. Nelsson, timidamente provato, poteva giocare perchè in quel poco ha dimostrato che poteva starci. non riscattato. Gourna-Douath, ora ci starebbe bene come primo cambio nella mediana. Baldanzi, chi l’ha voluto? Hummels e Sealemakers, fine dell’avventura. Ma i DS e gli allenatori si parlano? Perchè l’iPhone, per facilitare, ha il traduttore simultaneo, dici una frase e te la traduce in tutte le lingue possibili, e ti fa risparmiare una barca di milioni in fase di mercato.
Che Gasperini non fosse esattamente entusiasta di S.E. l’ho intuito in occasione di Roma-Cannes quando l’ho visto mettersi le mani nei capelli dopo un paio di “gesti tecnici” dell’olandese e credo sia stato bocciato proprio tecnicamente ancor prima che tatticamente.
Credo che invece il tecnico piemontese avrebbe potuto apprezzare di più Dahl ed essere disposto a lavorarci sopra, ma ormai è andata.
Assodata adesso la bocciatura, occorre prendere atto che ci serve anche un sostituto di Angelino, il quale secondo me non è neppure lui l’esterno ideale di centrocampo per il Gasp ma che perlomeno tecnicamente parlando è difficilmente discutibile.
Senza cessioni o si trova un prestito o, se arriveranno sia Bailey che Sancho, con l’affollamento sulla trequarti, penso che, alla fine ,El Shaarawy sarà il vice Angelino . Se prendessero un altro centrocampista ci starei anche.
Anche Bailey potrebbe farlo, forse meglio di El Shaarawy cui ormai non si può richiedere esplosività e gamba per interpretare al meglio quel ruolo.
D’accordo sul centrocampo, a meno che Pisilli non riesca a dimostrarsi valido nel ruolo di mediano.
Tra poco potremo averne una riprova perché il Gasp lo schiera in quella posizione.
salaheddine è ancora un mistero come sia potuto pagarlo 9 milioni, nello stesso momento in cui l’Udinese prendeva solet a zero.
inoltre avevamo dahl che era molto meglio ed è stato ceduto al benfica x meno.
Non è vero, Dahl è stato ceduto per 11 mln + il 40% sulla futura rivendita, potrebbe diventare una bella cifretta se il giocatore facesse bene o un sostanzioso sconto se volessi riprenderlo.
Anche io sono convinto che fosse molto meglio di S.E., ma Ranieri non poteva/voleva farlo giocare ed è stato lui a chiedere la cessione.
Poteva tornare utile per Gasperini e il suo sistema di gioco, ma è andata così e non è “colpa” di nessuno in particolare.
8 milioni buttati per eddine, centrali ghilardi, mancini,ndicka con l’ingresso del giovane polacco io cederei sia celik che hermoso e prenderei altri due o promuoverei qualche giovane dalle primavera, urge un altro centrocampista perché li siamo corti ottimale sarebbe frendrup, su baldanzi farei un lavoro per trasformalo a mezzala come aveva intuito de rossi, dati per fatti sancho e Bailey poi saremmo completi, entrambi possono fare trequartisti che esterni puri come quinti, quindi con Angelino,sancho,elsha a sinistra, e Wesley, Bailey,resch (che può fare anche il braccetto) a destra.
Ma come mai di Sancho non si parla più
Ciao Anass.
Porteremo sempre con noi il ricordo del tuo naso.
Centrocampo e attacco ancora ampiamente insufficienti. Bisogna fare di più sul mercato e pare che sarà così. Aspettiamo e speriamo bene.
Vista così la rosa mancano con tutta evidenza due giocatori, un esterno offensivo sx titolare davanti ad El Sha ed un esterno di fascia sempre a sinistra alternativo ad Angelino.
Poi sarebbe anche utile un sesto difensore centrale ed un altro mediano, ma sono ruoli sui quali si può eventualmente intervenire a gennaio, provando a puntare su Romano come quinta alternativa a centrocampo e su Rensch come Jolly eventualmente utilizzabile anche da braccetto di destra, mentre per i due sopra l’esigenza è immediata perchè nel ruolo di esterno offensivo a sinistra abbiamo il solo El Shaarawy, a quasi 33 anni impiegabile al massimo come riserva, mentre come alternativa sulla fascia sx ad Angelino, stante la bocciatura di Salah Eddine, non abbiamo nessuno, se non sempre il quasi 33enne Faraone adattabile nel ruolo.
Per questa ragione capisco poco l’acquisto di Bailey, altro esterno offensivo di piede sx, a meno che non si intenda adattarlo ad esterno di fascia.
