Calciomercato Roma, accordo raggiunto per il passaggio di Jesus al Cagliari: ai giallorossi andranno 3 milioni

CALCIOMERCATO AS ROMA – Con il cambio di proprietà, comincia a muoversi il mercato della Roma, sia in entrata e in uscita, e tra i partenti c’è sicuramente Juan Jesus.

Il difensore brasiliano non è riuscito a ritagliarsi uno spazio nella rosa di Paulo Fonseca, e si prepara quindi ad approdare al Cagliari, dove ritroverebbe il suo ex allenatore Eusebio Di Francesco.

Le due società sono ormai vicinissime a trovare un accordo per circa 3 milioni di euro, con l’ex Inter che firmerà un triennale.

Stando a quanto riportato dall’ANSA la trattativa è conclusa, e manca ormai solo l’ufficialità dell’operazione.