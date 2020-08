Sky Sport: “L’Everton insiste per Florenzi, il terzino è una richiesta di Ancelotti”

CALCIOMERCATO AS ROMA – Il futuro di Alessandro Florenzi sembra sempre lontano da Trigoria. L’ex capitano della Roma, dopo sei mesi passati al Valencia, potrebbe ora lasciare definitivamente la Capitale.

Sul terzino si registra infatti un interesse molto forte da parte dell’Everton, il club inglese attualmente guidato da Carlo Ancelotti.

Secondo quanto riporta in questi minuti su Twitter il giornalista di Sky Sport Mario Giunta, nei i prossimi giorni ci potrebbero essere novità decisive per il trasferimento di Florenzi in Inghilterra.

Di seguito, il tweet originale del giornalista:

Rome, contact Everton for Florenzi. The next few days will be decisive because it’s one of Ancelotti’s requests! ⚪️🔵@SkySport #evertonfc #efc #transfer

— Mario Giunta (@MarioGiunta) August 19, 2020