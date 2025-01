Calciomercato Roma: accordo tra Pellegrini e il Napoli sulla base di un contratto triennale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini può lasciare la Roma già in questa sessione di calciomercato e la destinazione più probabile per il capitano giallorosso sembra essere il Napoli di Antonio Conte, in vantaggio sull’Inter.

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, il club partenopeo avrebbe trovato la quadra con l’entourage del giocatore sull’ingaggio che percepirebbe in azzurro: per il centrocampista sarebbe già pronto un contratto triennale con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione in cui spalmare lo stipendio che percepisce attualmente (6 milioni di euro bonus compresi fino al 30 giugno 2026).

Fonte: Il Mattino

