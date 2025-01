ROMA-LAZIO, cambia l’arbitro del derby: Pairetto sostituisce Guida

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Novità last minute per il derby di domani: Roma-Lazio non sarà più diretta dall’arbitro Marco Guida ma da Luca Pairetto. Lo si legge sul sito dell’Aia in una nota appena pubblicata, che non specifica il motivo del cambio.

Di seguito la designazione completa per la stracittadina di domani sera, fischio d’inizio ore 20.45:

ROMA – LAZIO Domenica 05/01 h. 20.45

PAIRETTO

ALASSIO – ROSSI C.

IV: CHIFFI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO

