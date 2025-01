CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 4 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:00 – BETO IN ARRIVO SE PARTE SHOMURODOV – L’arrivo a Trigoria via Everton di Beto (26) è praticamente certo nel caso in cui Eldor Shomurodov (29) dovesse accasarsi in un club di Serie A che lo cercano: Venezia, Cagliari e Empoli i club interessati all’uzbeko. (Il Messaggero)

Ore 10:00 – LE FEE AL BETIS, LE PRIME CIFRE – Enzo Le Fee (24) è ormai a un passo dal trasferimento al Betis: l’affare avverrà in prestito con diritto di riscatto che dovrebbe essere compreso tra i 18 e i 20 milioni di euro, cifra che permetterebbe alla Roma di non operare una minusvalenza in caso di addio a titolo definitivo il prossimo giugno. (Corriere dello Sport)

Ore 9:35 – LE ENTRATE DOPO LE USCITE – Il leitmotiv alla Roma non cambia: a gennaio si potrà comprare solo dopo una cessione. Se Zalewski sarà ceduto al Marsiglia, si potrà puntare un terzino: Mingueza (25), Zappa (25), Sildillia (23) e Kayodé (20) sono i nomi ad oggi monitorati. A centrocampo invece occhi su Reitz (22) in caso di addio di Le Fee, vicino al Betis. (Il Messaggero)

Ore 9:00 – FRATTESI, L’INTER SPARA ALTISSIMO – L’affare Frattesi (25) per gennaio sembra essere un sogno irrealizzabile per la Roma: l’Inter non vuole cederlo a stagione in corso e voci di corridoio parlano di una richiesta di 45-50 milioni da parte dei nerazzurri. (Corriere dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!