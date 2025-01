ROMA-LAZIO, i convocati di Ranieri: out Celik, Cristante e Ryan

AS ROMA NEWS – Bryan Cristante e Zeki Celik non saranno a disposizione di Claudio Ranieri per il derby di domani sera contro la Lazio: entrambi non erano in campo nell’allenamento di rifinitura, il primo per il solito problema alla caviglia e il secondo per un attacco influenzale che non ha ancora smaltito. Non è ancora una volta in lista il secondo portiere Ryan, ai box per un dolore a un tendine.

La Roma ha appena comunicato l’elenco dei convocati per la stracittadina e i nomi dei due calciatori non figurano in lista. Vista l’assenza di Celik, diventa scontata la presenza di Saelemaekers come esterno destro di centrocampo. Probabile la presenza di Pisilli dal primo minuto, favorito su El Shaarawy. Per il resto formazione già scritta, con Dybala e Dovbyk in attacco.

📋 I nostri convocati per il Derby#ASRoma pic.twitter.com/YGmfVsOU8N — AS Roma (@OfficialASRoma) January 4, 2025

