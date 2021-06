Calciomercato Roma, accordo raggiunto con Rui Patricio: ora si tratta con il Wolverhampton

CALCIOMERCATO AS ROMA – Stando a quanto riportato in questi minuti da Sky Sport, il primo acquisto per Mourinho potrebbe essere Rui Patricio.

Il portiere portoghese, che oggi pomeriggio alle 18:00 sarà impegnato nella partita degli europei contro la Germania, sarebbe infatti la prima scelta dello Special One per difendere la porta della Roma.

L’accordo con il portiere, secondo quanto riporta l’emittente satellitare, sarebbe stato già raggiunto, e la Roma dovrà adesso trovare l’intesa anche con il Wolverhampton.

Il club inglese, per cedere il cartellino del portiere, chiede una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro.