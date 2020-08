Calciomercato Roma, ag. Veretout: “Vi garantisco che Jordan rimarrà al 99,99%”

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – L’agente di Jordan Veretout, Mario Giuffredi ha rilasciato un’ intervista all’emittente radiofonica “Radio Punto Nuovo” nella quale ha parlato anche del futuro del centrocampista francese e del possibile approdo alla Roma di Elseid Hysaj, altro suo assistito. Queste le sue parole:

Hysaj alla Roma?

Il problema con il Napoli non è tecnico, ma economico. Elseid è convinto di voler restare al Napoli, vuole lavorare con Gattuso, ma è un calciatore di grande esperienza, nonostante la giovane età. Purtroppo la realtà è questa: tra cinque mesi possiamo accordarci a zero ed il fatto di essere a scadenza incide. L’opzione Roma? Dipenderà come giocherà: se la difesa sarà quella a tre, non mi sembra la scelta migliore per Elseid. Se la difesa, invece, sarà quella a quattro, allora il discorso cambia.

Il futuro di Veretout?

Vi garantisco che rimarrà alla Roma. Non capisco perché continuino ad uscire queste voci tra lui e il Napoli. Al 99,99% resterà in giallorosso. Biraghi? Non so cosa succederà nel suo futuro. Inter e Fiorentina non hanno trovato l’accordo e siamo in stand-by. Con i viola abbiamo un problema contrattuale. Il ragazzo ha un contratto fatto tre anni fa, quando aveva una dimensione completamente diversa a quella di oggi. Il ragazzo ritornerebbe volentieri alla Fiorentina, però, un giocatore del suo livello non può rimanere con un contratto di quel valore.

Fonte: Radio Punto Nuovo