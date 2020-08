Il Tottenham di Mourinho vuole Zaniolo, emissario a Trigoria. La risposta di Friedkin: è incedibile

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Tottenham di Mourinho fa sul serio per Nicolò Zaniolo. Stando a quanto rivela Angelo Mangiante in questi minuti, un emissario del club inglese era a Trigoria proprio per il gioiello giallorosso.

Gli Spurs sono pronti ad aprire una trattativa ufficiale con la Roma per il trequartista giallorosso, ma ogni discorso è stato stroncato sul nascere: il giocatore è incedibile e non è sul mercato.

La nuova proprietà, racconta su Twitter il giornalista di Sky Sport, non ha nessuna intenzione di lasciar partire Zaniolo, che per Friedkin è considerato intoccabile a prescindere dall’offerta degli inglesi.