Roma, Milik si avvicina: il polacco dà l’ok al trasferimento in giallorosso. Intesa raggiunta anche col Napoli, ora tocca a Dzeko

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sembra essersi sbloccato l’affare Milik per quanto riguarda il suo possibile approdo in giallorosso. L’attaccante, riferisce il portale “Calciomercato.it“, nella notte ha raggiunto una bozza di intesa sia progettuale che economica con la Roma.

Anche l’accordo con il Napoli sarebbe ormai perfezionato: ai partenopei finirebbero sia Cengiz Under che Alessio Riccardi, con la Roma che dunque non spenderebbe nulla dall’acquisto del polacco.

Resta dunque solo da capire le intenzioni di Edin Dzeko: qualora il bosniaco, molto tentato dalla Juventus, decidesse di rompere gli indugi per trasferirsi a Torino, allora si spalancherebbero le porte del passaggio di Milik alla Roma.

Fonte: Calciomercato.it