Calciomercato Roma, Alberto Costa va alla Juventus: concorrenza sbaragliata con 15 milioni di euro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Alberto Costa vestirà la maglia della Juventus. Il terzino destro portoghese, 21 anni, sta per passare alla corte di Thiago Motta per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Lo riferisce in questi minuti Fabrizio Romano su X.

Battuta la concorrenza di diverse squadre, tra cui anche la Roma: il club giallorosso, alla ricerca di un rinforzo su quella fascia, si era interessato nei giorni scorsi al calciatore del Vitoria Guimaraes. Alberto Costa sembrava destinato a restare in patria, con lo Sporting Lisbona in vantaggio su tutte le concorrenti, ma poi il blitz della Juve è stato decisivo.

I bianconeri infatti hanno alzato fino a 15 milioni l’offerta per l’esterno portoghese, superando di netto lo Sporting, che di milioni ne aveva proposti 12. L’affare verrà formalizzato nelle prossime 24/48 ore, poi Alberto Costa diventerà un nuovo giocatore della Juventus. La Roma invece prosegue la caccia al suo rinforzo per la fascia destra.

🚨⚪️⚫️ Juventus are closing in on Alberto Costa deal, exclusively revealed two days ago!

Official bid sent to Vitória worth €15m package, more than Sporting with €12m.

Agreement in place also with the Portuguese RB on five year deal.

Juve want to get it done in 24/48h. pic.twitter.com/xgWMzERiYT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2025