Ranieri: “Troppi soldi per Frattesi, non li spenderemo”. Ma oggi parte la trattativa con l’Inter: ecco la prima offerta di Ghisolfi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – “Frattesi? Nulla di definito, ma onestamente non si possono spendere tutti quei soldi“. Parola di Claudio Ranieri, allenatore/dirigente della Roma dei Friedkin che sta indirizzando le scelte di mercato dei giallorossi fin da questo gennaio.

Il tecnico ha poi aggiunto in conferenza stampa post Bologna: “Cifra importante per un centrocampista? Lo dico subito, non la spenderemo“. Dichiarazioni a cui hanno fatto eco quelle di Marotta (“Frattesi non ha chiesto la cessione“) e Inzaghi (“E’ totalmente dentro al progetto, ci conto tantissimo“), ma che somigliano molto a parole di circostanza davanti a una trattativa pronta a entrare nel vivo.

Secondo l’edizione odierna de Il Messaggero, questa è la settimana decisiva per l’assalto al centrocampista nerazzurro. Ghisolfi parlerà oggi con l’Inter per intavolare l’affare: il ds vuole proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto nella speranza di poter incassare a giugno i 24 milioni del Sunderland per Le Fée. Nell’affare può entrare anche il prestito di Cristante che aiuterebbe il club ad abbassare il monte ingaggi.

Conferma tutto anche La Repubblica: oggi è previsto il primo contatto tra Roma e Inter per parlare concretamente delle cifre dell’operazione. Frattesi, nonostante le parole di Marotta, ha chiesto di essere ceduto e ha dato il suo placet al trasferimento nella Capitale. Un’intesa verbale arrivata nei giorni scorsi e confermata dallo stesso calciatore a Claudio Ranieri. I due infatti si sono sentiti telefonicamente, con l’allenatore giallorosso che ha spiegato a Frattesi i progetti del club e la sua centralità nella Roma. Presente e futura.

Ranieri vuole ricreare un certo tipo di romanità nel club e Davide è il profilo perfetto. Pochi minuti di telefonata conclusi con la promessa di vedersi presto. Ora toccherà ai due club trovare l’accordo. La Roma oggi potrebbe presentare un’offerta economica attorno ai 30 milioni di euro: prestito con obbligo di riscatto e pagamento pluriennale. Una prima proposta per iniziare a parlare concretamente dell’affare. Cifre e formule confermate anche da Il Tempo, con Cristante candidato fortissimo a finire nell’affare.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica / Il Tempo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!