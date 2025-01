PUNTO E BASTA

AS ROMA NEWS – Avanti piano. La Roma strappa il punticino a Bologna grazie a un rigore realizzato da Dovbyk all’ultimo secondo di recupero e prosegue la sua striscia di risultati utili iniziata con il Parma alla fine dello scorso anno. Ma conferma l’enorme difficoltà di questa squadra a ottenere l’intera posta quando deve giocare lontano dalla confort zone dell’Olimpico.

Il 2 a 2 di Bologna è alla fine un buon risultato che permette ai giallorossi di tenersi a distanza dalle parti basse della classifica, ma gli impedisce quel salto in avanti che avrebbe potuto e dovuto fare visti i risultati favorevoli di questo turno di campionato. Con i tre punti di ieri, la Roma avrebbe rosicchiato terreno alla gran parte delle squadre che la precedono in classifica e avrebbe riacceso le speranze di potersi giocare ancora una posto per l’Europa. Insomma, il bicchiere, a conti fatti, sembra essere mezzo vuoto.

La possibilità di poter infrangere questo maledetto mal di trasferta, Dybala e compagni l’avevano avuta: il gol di Saelemaekers a inizio ripresa sembrava poter imprimere la svolta decisiva a un match bloccato, ma la squadra non è stata in grado di gestire lo 0 a 1 per più di una manciata di secondi, colpita in contropiede dagli emiliani nonostante la posizione di vantaggio in cui si era venuta a trovare con merito. Il Bologna è riuscito con troppa facilità a ribaltare la partita in meno di cinque minuti, fallendo poi una serie di occasioni potenzialmente letali per chiudere il match, specialmente per colpa di un Orsolini egoista e sciupone.

I cambi di Ranieri danno un po’ più di gamba alla squadra, anche se il pari arriva solo all’ultimo giro di lancette del recupero grazie a un fallo di mano di Lucumì, e dopo che i giallorossi non erano stati in grado di creare pericoli dalle parti di Skorupski. Dal dischetto si presenta Dovbyk, unico rigorista rimasto in campo: l’ucraino è freddo e non sbaglia, evitando ai suoi una sconfitta che avrebbe riportato la Roma dritta dritta al centro delle polemiche e dei malumori. “La vittoria in trasferta manca più a voi che a me“, dirà Ranieri tra il serio e il faceto ai giornalisti a fine partita. Ma che la Roma non riesca a imporsi lontano dalle mura amiche da quasi nove mesi è un dato allarmante che non può essere trascurato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

