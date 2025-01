RANIERI: “Frattesi? Niente di definito. Non si possono spendere tutti quei soldi…”

AS ROMA NEWS – Mister Claudio Ranieri si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Bologna-Roma, gara valida per la ventesima giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

CLAUDIO RANIERI A SKY SPORT NEL PREPARTITA

I tifosi?

“Dispiace che non ci siano, ci mancano. Sono il nostro ossigeno, speriamo di renderli orgogliosi”.

C’è un’identità?

“Hanno fatto una buona gara, lottando. Bisogna dare continuità. Anche se tutti meriterebbero di giocare, anche quelli che stanno in panchina mi mettono in difficoltà”.

Dybala sta giocando tanto. Qual è il segreto?

“Non so del suo passato, noi diamo ampio recupero dopo ogni gara per chi ha giocato così da non stressare i muscoli”.

Frattesi?

“Non c’è nulla di definito, ma non si possono spendere tutti quei soldi onestamente”.

C’è un obiettivo stagionale?

“Sono quelli che mi ha chiesto la proprietà: fare bene e portare la Roma più avanti possibile”.

Il suo futuro può essere ancora sulla panchina della Roma?

“Lasciatemi stare, fatemi finire questa stagione poi vedremo (ride, ndr)“.

CLAUDIO RANIERI A DAZN NEL PREPARTITA

Sensazioni dopo il derby?

“Faremo una bella partita. Il Bologna poteva entrare in difficoltà dopo il cambio di allenatore, ma Italiano ha trasmesso bene la sua filosofia alla squadra”.

Dovbyk?

“Io credo che Dovbyk stia migliorando partita dopo partita e si sta adattando al calcio italiano dove, a differenza del campionato spagnolo, ci sono meno spazi. Bisogna solo lavorare e lui lo sta facendo”.

Ci sono punti da recuperare in questa seconda metà di stagione.

“I punti persi sono acqua passata, noi dobbiamo dare seguito alla nostra volontà e determinazione. I ragazzi hanno qualità tecniche, ma non bastano, servono qualità morali en di motivazioni. Questa è la partita perfetta per dimostrare”.

Sulla conferma di formazione.

“Mi stanno mettendo in difficoltà perché si allenano tutti molto bene e questo mi fa molto piacere”.

(Continua…)

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!